شكرا لقرائتكم وجيه أحمد: سيتم تطبيق تقنية الفيديو مع عودة الدوري والقمة بحكام أجانب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال وجيه أحمد، القائم بأعمال رئيس لجنة الحكام، إن هناك عدد كبير من الحكام خضعوا لمسحات فيروس كورونا، وتم عزلهم نهائيا من أجل الاستعداد لعودة مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأكد وجيه أحمد، فى تصريحات تلفزيونية: "هناك محاضرات للحكام من أجل تجهيزهم كما أنهم خضعوا لاختبارات بدنية وأثبتت كفائتهم بشكل كبير".

وتابع: "هناك تنسيق ينننا وبين المناطق من أجل التنسيق بشأن حكام المباريات الودية".

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وعن استئناف الدوري بتقنية الفيديو: "سيتم تطبيق تقنية الفيديو بعد الإستئناف وكل حكم سيخضع لمسحات كورونا وسيحدث تعديل في سيارة "الفار" فسيكون هناك حواجز بلاستيكية بينهم.

قال وجيه أحمد، إن لقاء الأهلي والزمالك في الدور الثاني من مسابقة الدوري المصري الممتاز، سيديرها طاقم تحكيم أجنبي.

تابع: "المباراة رسميا ستكون بطاقم تحكيم أجنبي وذلك قرار مجلس إدارة اتحاد الكرة، وربما يرتضى الأهلي والزمالك إلى الحكام المصريين حال استمرار توقف الطيران بسبب فيروس كورونا"