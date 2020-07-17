شكرا لقرائتكم عبد الناصر محمد: محمد شريف سيبقي في إنبي حال عدم عودته للأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال عبد الناصر محمد، مدير الكرة في نادي إنبي، إنه يتوجه بالشكر إلى مسئولي اتحاد الكرة، بعد تعافي جميع لاعبي للفريق البترولي من فيروس كورونا.
وعن مفاوضات إنبي مع النادي الأهلي بشأن محمد شريف، أكد عبدالناصر محمد خلال تصريحات تلفزيونية: "القرار في يد النادي الأهلي وهو الذي سيحسم مصير اللاعب".
وتابع: "محمد شريف أبلغنا برغبته في الاستمرار داخل انبي حال موافقة الأهلي ولن ينتقل إلى أي نادي آخر".
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