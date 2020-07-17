شكرا لقرائتكم عبد الناصر محمد: محمد شريف سيبقي في إنبي حال عدم عودته للأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال عبد الناصر محمد، مدير الكرة في نادي إنبي، إنه يتوجه بالشكر إلى مسئولي اتحاد الكرة، بعد تعافي جميع لاعبي للفريق البترولي من فيروس كورونا.

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وعن مفاوضات إنبي مع النادي الأهلي بشأن محمد شريف، أكد عبدالناصر محمد خلال تصريحات تلفزيونية: "القرار في يد النادي الأهلي وهو الذي سيحسم مصير اللاعب".

وتابع: "محمد شريف أبلغنا برغبته في الاستمرار داخل انبي حال موافقة الأهلي ولن ينتقل إلى أي نادي آخر".