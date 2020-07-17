شكرا لقرائتكم هل طلب دجلة استعارة محمد محمود من الأهلي؟.. محمد عبد الواحد يرد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف محمد عبد الواحد، المدرب العام بالفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة، حقيقة دخول النادي الدجلاوي في مفاوضات مع محمد محمود، لاعب وسط النادي الأهلي.

وقال محمد عبدالواحد في تصريحات تلفزيونية": "لم نفاوض اللاعب وما تردد غير صحيح".

وتابع: "محمد محمود لاعب كبير ولكن هو عائد من الإصابة ولم نفكر عودته أو التعاقد معه".

Advertisements

وأدى محمد محمود، لاعب الأهلي جلسة في الجيم، على هامش التقسيمة التي أجراها الجهاز الفني للفريق على ملعب التتش، استعدادا لاستكمال مباريات الدوري الممتاز والتحضير لمواجهة الوداد المغربي ، ويقوم محمد محمود، بتنفيذ المرحلة الأخيرة في البرنامج التأهيلي، تمهيدا للعودة إلى المشاركة في المران الجماعي وتجهيزه للمرحلة المقبلة بعدما أجرى جراحة الرباط الصليبي قبل أشهر، وخاض الأهلي تقسيمة قوية «تراي ماتش» اليوم اطمأن خلالها الجهاز الفني على جاهزية اللاعبين قبل خوض تجربة سموحة الودية يوم ٢٣ يوليو على ملعب التتش.

على صعيد متصل قال سيد عبد الحفيظ إن الأهلى سيواصل تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة لحين عودة مباريات الدورى التى تحدد لها يوم 6 أغسطس المقبل، وأضاف عبد الحفيظ: "الأمور تسير بشكل جيد جدا فى المران بالتتش، وذلك وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة على أعلى مستوى للحفاظ على سلامة الجميع"، موضحاً أن التجهيزات الكاملة المتوفرة فى ملعب التتش من جيم ساونا وجاكوزي وغيرها، بالإضافة إلى الإجراءات الاحترازية المشددة التي يطبقها النادي، جعلت الجهاز الفني يفضل استمرار التدريبات على ملعب التتش بالجزيرة، وأوضح أن هناك تركيزا شديدا من اللاعبين للوصول لأعلى معدلات الجاهزية خلال فترة الإعداد الحالية على الصعيدين الفني والبدني.