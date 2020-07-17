شكرا لقرائتكم مدرب الإسماعيلي يتحدث عن إيجابيات الودية الأولى أمام أسوان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد ديديه جوميز المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الإسماعيلي أنه يسعى الى التتويج بكأس أبطال العرب لمنح الكرة المصرية بطولة جديدة تضاف الى الفريق.

أضاف ديديه جوميز في تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي أحمد شوبير: "أعلم الأخبار التي يتم تداولها بشأن باهر المحمدي، لكن اللاعب باقي مع الفريق لنهاية الموسم ويسعى نفسه للتتويج معنا في البطولة العربية لكن ذلك بعد عودته من الإصابة التي تعرض لها والتي تحتاج الى 3 أسابيع تقريباً".

قال المدير الفني للدراويش أنه سعيد بتجربة عدد من اللاعبين خاصة في ظل إصابة بعض اللاعبين مثل دونجا وباهر المحمدي وأعتقد أنني سعيد بالأداء الذي ظهر عليه الفريق في مباراة اسوان في بداية الوديات الخاصة بالفريق قبل انطلاق الدوري المصري".

وشدد ديديه جوميز أن اللاعبين واجهوا صعوبات كبيرة بسبب توقف النشاط 4 أشهر خاصة وأنهم لم يتمكنوا التدريب بالشكل اللائق.

ونفى جوميز رحيله عن الإسماعيلي مؤكداً أن هناك تفاهم كبير مع الإدارة ورئيس النادي إبراهيم عثمان مؤكداً أنه يسعى الى التتويج بالبطولة العربية وإعادة النتائج الإيجابية للدراويش في بطولة الدوري المصري الممتاز.

تعادل الإسماعيلى مع أسوان، بهدف لمثله، فى المباراة التى جمعت بينهما اليوم، الخميس، على استاد الإسماعيلية، ضمن تحضيرات الفريقين لاستئناف بطولة الدورى الممتاز المقرر عودتها يوم 6 أغسطس المقبل بعد فترة كبيرة من التوقف بسبب جائحة كورونا، ويعد لقاء الإسماعيلى وأسوان بمثابة المباراة الودية الثانية عقب توقف كورونا بعدما التقى أمس طلائع الجيش مع مصر للمقاصة في المباراة التي انتهت بفوز الطلائع بثنائية نظيفة.

وتبادل الفريقان الهجمات في الشوط الأول حيث حرم القائم، محمد هاشم مدافع الإسماعيلى من تسجيل هدف التقدم للدراويش فى الشوط الأول الذى توقف فى الدقيقة 30 لحصول اللاعبين على فاصل للراحة السريعة وتناول المياه ثم تم استئناف الشوط مجددًا لينجح محمد هاشم فى تسجيل هدف التقدم للدراويش فى الدقائق الأخيرة من هذا الشوط والذى قام أحمد مدبولى صانع ألعاب الفريق بصناعته له.

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وفى الشوط الثانى، نجح فريق أسوان فى إدراك التعادل عن طريق لاعبه محمد مرسى لتنتهى المباراة بالتعادل الإيجابى بين الفريقان بهدف لمثله ثم حرص جهاز الفريقان على المصافحة بقبضة اليد عقب نهاية المباراة.

وأخطرت اللجنة الطبية بالاتحاد المصرى لكرة القدم نادى أسوان بسلبية نتائج المسحة الرابعة للاعبى الفريق، والتى خضعوا لها الثلاثاء الماضى بمعسكر أسوان القائم فى المركز الأولمبي، باستثناء حالة واحدة لأحد العمال تم عزله بمعرفة الدكتور محمد عبد الغفار طبيب أسوان، لذلك خاض الفريق الأسوان المباراة بعد التأكد من سلامة الفريقان قبل إقامتها.

واستعان مسئولو النادى الإسماعيلى بحكام متقاعدين لإدارة المباراة الودية للدراويش أمام أسوان، استعدادا لاستئناف الدورى العام ٦ اغسطس المقبل، ورفض مسئولو الاسماعيلى اسناد المباراة لطاقم حكام مستمر فى الملاعب حتى الآن، وأرجع مسئولو الإسماعيلى الاستعانة بحكام متقاعدين بداعى عدم خضوعهم لمسحة كورونا حيث يتحمل اتحاد الكرة تكلفة المسحة لـ40 فردا فقط وخصص الاسماعيلى هذه المسحات للاعبين والجهاز الفنى والادارى والطبى رافضا إخضاع الحكام لهذه المسحات لذا استعان بطاقم حكام متقاعد حتى لا يخضع للمسحات .