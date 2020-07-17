شكرا لقرائتكم إنبي: الأهلي لم يطلب أسامة جلال رسميا والزمالك لم يفاوضنا لضمه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف عبد الناصر محمد، مدير الكرة في نادي إنبي، عن حقيقة دخول ناديي الأهلي والزمالك في مفاوضات مع نادي إنبي لضم أسامة جلال، مدافع النادي البترولي.

وأكد عبد الناصر محمد في تصريحات تلفزيونية: "الأهلي لم يفاوضنا كا ان الزمالك لم يدخل في مفاوضات رسمية معنا للحصول على خدمات اللاعب".

وتابع: "كما أن النادي لم يتلق عروض رسمية من نادي ناسيونال ماديرا البرتغالي كما تردد، والنادي لم يتلق أي عروض رسمية لبيع اللاعب".

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وقال ، إنه يتوجه بالشكر إلى مسئولي اتحاد الكرة، بعد تعافي جميع لاعبي للفريق البترولي من فيروس كورونا.

وعن مفاوضات إنبي مع النادي الأهلي بشأن محمد شريف، أكد أن القرار في يد النادي الأهلي وهو الذي سيحسم مصير اللاعب".

وتابع: "محمد شريف أبلغنا برغبته في الاستمرار داخل انبي حال موافقة الأهلي ولن ينتقل إلى أي نادي آخر".