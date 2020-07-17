شكرا لقرائتكم خالد لطيف: من الصعب عودة نفس الأعضاء السابقين للجبلاية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد خالد لطيف عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، أن اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني تجاهلت الجمعية العمومية لاتحاد الكرة. Advertisements وقال لطيف خلال تصريحات تلفزيونية: "من الصعب عودة نفس الأعضاء السابقين لاتحاد الكرة مرة أخري في نفس المجلس . وأضاف خالد لطيف، الجمعية العمومية لاتحاد الكرة لم تعتمد اللجوء لمركز لتسوية والتحكيم في المنازعات، مضيفا أن مهام أعضاء اللجنة الخماسية غير ظاهرة باستثناء سحر عبد الحق.

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