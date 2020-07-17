المصري راحة سلبية غدًا ويستأنف مرانه استعدادا لودية الزمالك السبت

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جدة - عمرو شويل منح طارق العشري المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري البورسعيدي لاعبيه راحة سلبية غدًا الجمعة على أن يستأنف الفريق تدريباته في السادسة مساء بعد غدٍ السبت على الاستاد.

وسينتظم الفريق في معسكر مغلق بأحد فنادق مدينة برج العرب اعتبارًا من الاثنين المقبل استعدادًا لمباراة الفريق المؤجلة من الجولة الرابعة عشر والتي تجمعه بنظيره الزمالك في السادس من أغسطس المقبل.

يخوض الفريق في المعسكر 4 مباريات ودية أمام طلائع الجيش وطنطا وسموحة وبيراميدز أيام الحادي والعشرين والثالث والعشرين والسادس والعشرين والتاسع والعشرين من شهر يوليو الجاري على وجه الترتيب.

أخطر مسئولو النادي المصرى البورسعيدى، نظرائهم فى اتحاد الكرة، بتحديد ملعب برج العرب لإستضافة مباريات الفريق البورسعيدي فى الدورى الممتاز. وقام مسئولو النادي المصري بإبلاغ اتحاد الكرة بالقرار خلال الإجتماع الذى عقده محمد الخولى نائيس رئيس المصرى مع عمرو الجناينى رئيس الجبلاية أول أمس بعدما كان محددا ستاد السويس لإستضافة مباريات الفريق بالدورى . وهناك بعض الأسباب التى أدت لتفضيل مسئولو المصرى لملعب برج العرب عن ستاد السويس:- قرب المسافة بين الفندق والملعب Advertisements يعد قرب المسافة بين الفندق الذى يقيم فيه المصرى وملعب المباريات التى ستستضيف اللقاءات أحد الأسباب الرئيسية وراء تفضيل مسئولى الفريق الساحلى لإستاد برج العرب . تفضيل اللاعبين لبرج العرب يعد ملعب برج العرب من الإستادات التى اعتاد عليها لاعبو المصرى لإقامة مبارياتهم عليه خلال الخمس أعوام الماضية وهو ما جعل الجهاز الفنى للفريق بقيادة طارق العشرى يصر على عودة الفريق للعب عليه حتى يحقق النتائج المرجوة ويعبر المنطقة الصعبة التى يحتلها الفريق بجدول الدورى . فى الوقت نفسه رحب لاعبو الفريق بالعودة من جديد للعب باستاد برج العرب الذى شهد أفضل نتائج للفريق فى عهد حسام حسن ، بالإضافة إلى عدم رغبتهم الذهاب لإستاد برج العرب . إقامة اللقاءات الجماهيرية على برج العرب ويعد إقامة اللقاءات الجماهيرية مع الأهلى والزمالك والإتحاد وسموحة وبيراميدز على ملعب برج العرب أحد الأسباب القوية أيضا لتفضيل الجهاز الفنى للمصرى لإقامة المباريات على ستاد برج العرب .

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