شكرا لقرائتكم فوز ريال مدريد بالدوري يدعم خزينة تشيلسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - عندما أعلن ريال مدريد تعاقده رسميا مع إيدين هازارد في 8 يونيو 2019، بعد مفاوضات شاقة جرت مع تشيلسي الإنجليزي لعدة أسابيع، سعيا لتخفيض قيمة انتقال اللاعب البلجيكي من لندن، تمكن نادي العاصمة الإسبانية من إغلاق الصفقة مقابل 100 مليون يورو بعدما أراد النادي اللندني 140 مليون يورو.

لكن تواجه ريال مدريد متغيرات في عقد اللاعب البلجيكي تصل إلى 30 مليون يورو، إذ وضعت مارينا غرانوفسكايا، المدير التنفيذي لتشيلسي، بنودا في حالة تحقيق هازارد للألقاب مع ريال مدريد بالإضافة إلى عدد المباريات التي لعبت في مختلف المسابقات ودوري أبطال أوروبا.

وتشتهر مارينا بأنها مفاوضة قوية للغاية، لا تستلم بسهولة، وتمكنت من إجبار ريال مدريد على عدة بنود، بعدما تم تخفيض قيمة انتقال هازارد، لكن بالمقابل تمكنت مارينا من وضع شروط ستدخل الكثير من الأموال في خزينة تشيلسي غير الـ 100 مليون يورو.

وسيحصل تشيلسي على 15 مليون يورو بعد تحقيق ريال مدريد للدوري، كما هناك اتفاق بين الناديين على بعض المكافآت الإضافية التي سيدفعها ريال مدريد، والتي من الممكن أن تزيد قليلا عن 30 مليون يورو، بعد الفوز بالدوري وضمان التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، مما يعني أن صفقة هازارد ستزيد عن الذي دفعه ريال مدريد إلى توتنهام في 2013 مقابل انتقال غاريث بيل.