شكرا لقرائتكم ليستر يعزز حظوظه الأوروبية.. وضربة لآمال أستون فيلا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تلقت آمال أستون فيلا في البقاء ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ضربة موجعة، بعدما سقط في فخ التعادل 1 - 1 مع مضيفه إيفرتون يوم الخميس في المرحلة السادسة والثلاثين للمسابقة، التي شهدت أيضا فوز ليستر سيتي 2 - صفر على ضيفه شيفيلد يونايتد.

وظل أستون فيلا في المركز التاسع عشر (قبل الأخير) برصيد 31 نقطة، ليتأزم موقفه بشدة في البقاء بالبطولة، في حين ارتفع رصيد إيفرتون إلى 46 نقطة في المركز الحادي عشر.

وتقدم أستون فيلا بهدف حمل توقيع إزري كونسا في الدقيقة 72، لكن الفريق الضيف لم يهنأ بتقدمه كثيرا، بعدما تعادل ثيو والكوت لإيفرتون في الدقيقة 87.

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وأنعش ليستر سيتي آماله في التواجد بالمراكز الأربعة الأولى في ترتيب المسابقة، المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم، عقب فوزه الثمين 2 - صفر على ضيفه شيفيلد يونايتد.

وارتفع رصيد ليستر، الذي استعاد نغمة الانتصارات الغائبة عنه في المرحلتين الماضيتين، إلى 62 نقطة في المركز الرابع، بفارق ثلاث نقاط أمام مانشستر يونايتد، صاحب المركز الخامس، الطامح في اقتناص أحد المقاعد المؤهلة للمسابقة القارية المرموقة، الذي يحل ضيفا على كريستال بالاس في وقت لاحق اليوم بالمرحلة ذاتها.

وفي المقابل، توقف رصيد شيفيلد عند 54 نقطة، ليخفق في الارتقاء للمركز السادس في ترتيب البطولة المحلية، الذي يصعد بصاحبه للدور المؤهل لمرحلة المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي في الموسم المقبل.

وافتتح أيوزي بيريز التسجيل لليستر في الدقيقة 29، قبل أن يضيف زميله ديماراي جراي الهدف الثاني في الدقيقة 79.