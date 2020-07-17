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حارس الأرجنتين: بنزيمة أفضل من ميسي

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جدة - بواسطة طلال الحمود - يرى هوغو غاتي، الحارس السابق للمنتخب الأرجنتيني، أن الفرنسي كريم بنزيمة، مهاجم ، يعد أفضل من ليونيل ميسي نجم الإسباني في الموسم الحالي.

جاءت تصريحات الحارس الأرجنتيني السابق الذي شارك في مونديال 1966 خلال برنامج " الشرينغيتو" الإسباني، إذ قال: كنت أقول دائما إن في ميسي كل شيء المواصفات التي تريدها في اللاعب، لكن في هذه الفترة، أرى أن بنزيمة أفضل من ميسي.

هوغو غاتي

وأضاف: مهاجم ريال مدريد يعطي أكثر بكثير من ميسي، ما يفعله الفرنسي الآن هو شيء لم نره منذ وقت طويل من لاعب لريال مدريد بخلاف .

تجدر الإشارة إلى أن ريال مدريد على بعد انتصار واحد من أجل الفوز بلقب للمرة الـ 34، ويعد كريم بنزيمة لاعب رئيسيا في تشكيلة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، ويلاقي ريال مدريد نظيره فياريال مساء الخميس.

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