أرسنال يبدد حلم ليفربول في الرصيد التاريخي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فشل ليفربول المتوّج بلقبه الأول منذ ثلاثة عقود، في تحطيم الرقم القياسي لمانشستر سيتي بعدد النقاط المسجلة في موسم واحد، بعد خسارته على أرض أرسنال 1-2، في المرحلة 36 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وكان فريق المدرب الألماني يورجن كلوب يمنّي النفس بالوصول إلى رصيد سيتي البالغ 100 نقطة في موسم 2017-2018، بيد أن رصيده تجمد عند 93 نقطة قبل مباراتين على ختام الدوري.

وافتتح ليفربول التسجيل عبر السنغالي ساديو ماني (20). ومن خطأ بإرجاع الكرة للمدافع الهولندي فيرجيل فان دايك، استغله الفرنسي ألكسندر لاكازيت مراوغاً الحارس ثم مسدداً في المرمى الخالي، عادل أرسنال (32). ومن خطأ ثانٍ برمية تماس لروبرتسون والحارس البرازيلي اليسون بيكر، وصلت الكرة من لاكازيت إلى الشاب ريس نلسون (20 عاماً) أطلقها قوية مسجلاًَ هدف الفوز للمدفعجية (44).