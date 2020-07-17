شكرا لقرائتكم خبر عن خورفكان يضم عامر مبارك والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: علي البيتي تعاقد نادي خورفكان مع الدولي السابق عامر مبارك غانم لمدة عام، وينتظر أن يتعاقد النادي مع ظهير أيمن وجناح قبل غلق الميركاتو على صعيد المواطنين، فيما سيكتفي بالكولومبي أورلاندو على صعيد الأجانب.

من جهة أخرى دشن النادي تحضيراته، حيث أجرى حصة على ملعبه بإشراف مدربه الإسباني راؤول كانيدا وبمشاركة كل اللاعبين المواطنين المقيدين في القائمة، ويتوقع أن ينضم اللاعبون الأجانب للتحضيرات اعتباراً من اليوم.

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