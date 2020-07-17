ودية بين إنجلترا وويلز في أكتوبر



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يستضيف المنتخب الإنجليزي لكرة القدم نظيره الويلزي في مباراة ودية على ملعب ويمبلي في الثامن من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، بحسب ما أعلن الاتحادان الخميس.

وستقام المباراة خلف أبواب موصدة بوجه المشجعين، ضمن التدابير المتخذة في ظل فيروس كورونا المستجد.

وستكون هذه المباراة الأولى على الملعب اللندني الشهير، منذ بدء انتشار وباء «كوفيد-19» قبل أشهر، والذي أدى إلى إلغاء مواعيد رياضية عدة وتعليق أخرى، أو تأجيل بعض الأحداث الكبيرة المقررة، ومنها نهائيات كأس أوروبا 2020.

وستسبق المباراة الودية ضد ويلز، مباراتين للمنتخب الإنجليزي ضمن مسابقة دوري الأمم على الملعب ذاته، ضد بلجيكا في 11 أكتوبر، وضد الدنمارك في 14 منه.

أما المنتخب الويلزي، فمن المقرر أن يخوض لقاءين في دوري الأمم، ضد إيرلندا في 11 أكتوبر، وبلغاريا في 14 منه.

وتنطلق منافسات مسابقة المنتخبات الأوروبية في نسختها الثانية، اعتباراً من سبتمبر المقبل.