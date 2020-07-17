الديباني: هناك حاجة إلى صناعة رياضية حقيقية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: علي البيتي

طالب أحمد علي الديباني عضو مجلس الإدارة والمدير المالي ورئيس لجنة التسويق والاستثمار باتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث السابق وعضو مجلس إدارة نادي الإمارات السابق ورئيس نادي «بووست الرياضي»، بالاتجاه الى الاقتصاد الرياضي وقال: أصبحت الرياضة في الوقت الراهن من أكبر الركائز التي يقوم عليها النمو الاقتصادي لدول العالم المتطور، فقد تحولت من مجرد هواية يؤديها الفرد للترويح عن نفسه الى صناعة في المستقبل، لخلق صناعة رياضية قوية حقيقية تساهم في الناتج الإجمالي للدولة بحيث يكون لدينا القدرة على زيادة معدلات النمو الاقتصادي بأرقام رقمية حقيقية مثل زيادة عملية التوظيف في القطاع الرياضي وزيادة عملية الإنتاج من خلال الخدمات الرياضية التي تلبي احتياجات المواطنين المرتبطين بالرياضة.

وأضاف: الاستثمار والتسويق الرياضي يعتبر صناعة ورافداً أساسياً لكثير من الأندية العالمية فهو لا يعتمد على الدعم الحكومي بقدر اعتماده على الفكر الإبداعي، والتسويق الرياضي يعتبر العمود الفقري لأي مؤسسة رياضية.

وزاد: هناك فرق بين التسويق والاستثمار.. فالاستثمار له أدوات تصب في صالح الاقتصاد الوطني بشكل عام. أما التسويق فهو استثمار غير مباشر وفيه نوعان تسويق المنتجات الرياضية والتسويق عبر الرياضة كاستخدام الرياضة منصة تستطيع تسويق المنتج وغالباً الشركات التي ليس لها علاقة بالرياضة تستخدم هذا النوع. كل ذلك سوف يؤدي الى إعطائنا قيمة مضافة لصناعة الرياضة فهناك تحول في صناعة الرياضة كاقتصاد رياضي حقيقي فلا بد أن نقوم بتحليل هذا التحول وتطويره، وفِي آخر سنتين سيطرت وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة في مجال كرة القدم، كما أن مصادر الخبر تنوعت ما أدى الى التنافس لتقديم محتوى إبداعي مواز يخدم الترويج لشعار النادي والتسويق لأمور اخرى في نطاق استثماري. وهذا المؤشر سوف يخلق نوعاً من التنافس في العملية التسويقية والاستثمارية لصناعة الرياضة مستقبلاً، يمكن من خلالها بيع محتوى رقمي موجود.

ومضى يقول: حالياً وصلنا الى مسألة مهمة وهي البيانات الضخمة في الرياضة مثلها مثل بقية القطاعات الحيوية الأخرى في الدولة والتي يتم الاعتماد عليها كمؤشرات وقياس للنتائج وتحقيق الأرباح. وهذه البيانات الضخمة يتم الاعتماد عليها في تطوير الخدمات واليوم وصلنا الى ما يسمى اقتصاد الاهتمام وهو موجود في أكبر دول العالم التي تعتمد على صناعة الرياضة والتي من خلالها لديها مساهمة في الناتج الإجمالي كأرقام.

وأوضح: مازلنا نقدم صناعة غير هادفة للربح وتشكل عبئاً على الدولة من خلال الصرف غير المنظم إضافة الى عدم وجود مؤشرات لعوائد تستفيد منها الدولة من هذه الصناعة كبقية الصناعات وبالتالي لن نستطيع تقييم الأرباح وإقناع صانع القرار بشكل الأرباح الموجودة في الرياضة ولا بد من المحافظة على النمو الاقتصادي لصناعة الرياضة والعمل على زيادة النمو للعشر سنوات القادمة. وهذا المؤشر كذلك سوف يخلق الحاجة إلى اشخاص متخصصين في التسويق والاستثمار الرياضي في الأندية ما قد يترتب عليه وجود جهة تتولى التخطيط والتنظيم والتنسيق وتقوم بتأهيل الشباب الرياضي للعمل في هذا القطاع والذي سوف يعود بالفائدة على نمو اقتصاد الدولة فلا بد من التوجه الى الاقتصاد الرياضي والعمل به.