الفجيرة ينهي فحص لاعبيه

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

أكمل لاعبو الفريق الأول بنادي الفجيرة الفحوصات الطبية اللازمة؛ لضمان جاهزية اللاعبين والجهاز الفني والإداري صحياً وبدنياً، تمهيداً للعودة إلى التدريبات يوم السبت المقبل، وفي نفس السياق قامت شركة الكرة بالترتيب لإقامة معسكر تدريبي خارجي إذا تم السماح بذلك، أما في حالة تعثر الأوضاع، فإن النية تتجه لإقامة معسكر داخلي.

وأشاد ناصر اليماحي رئيس شركة الكرة بالجهود التي يبذلها النادي برئاسة الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي في التحضير الجيد لبدء موسم مثالي تتحقق فيه كل التطلعات والأهداف الفجراوية المرجوة، كما أثنى اليماحي على الجهود المضنية والتحركات التي أجرتها اللجنة الفنية في التعاقد مع المدرب الصربي غوران توفيغدزيتش الذي ينتظر وصوله اليوم الجمعة؛ لمباشرة مهامه الرسمية مع الفريق، فضلاً عن استقدام بعض العناصر الجديدة وفقاً لاحتياجات الفريق.