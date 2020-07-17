شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يحدد مواعيد مسابقاته والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتمدت لجنة المسابقات باتحاد الإمارات لكرة القدم برئاسة أحمد بن درويش النعيمي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة مواعيد انطلاق مسابقات الفريق الأول والمراحل السنية للموسم الرياضي الجديد 2020-2021 .

وجاء اعتماد المواعيد حسب مخرجات ورشة العمل التي نظمتها اللجنة يوم الثلاثاء الماضي بمشاركة ممثلي كافة الأندية .

وستبدأ مسابقات الفريق الأول اعتباراً من 25 سبتمبر/ أيلول المقبل بالتصفيات التمهيدية لبطولة كأس رئيس الدولة لأندية الدرجة الأولى، فيما ستنطلق مسابقات المراحل السنية اعتباراً من 18 سبتمبر بمسابقة الأشبال تحت 14 سنة .

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