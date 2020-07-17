حتا يتعاقد مع سانتو

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نجح نادي حتا في التعاقد مع المدافع عيسى سانتو لمدة موسم واحد بعقد انتقال حر.

وكان سانتو الذي تم إيقافه في أبريل/ نيسان 2018 لمدة عامين بسبب تعاطيه المنشطات، قد ظهر في تدريبات النصر مؤخراً، لكن حتا كسب الصفقة على أمل أن يستعيد المدافع السابق لأندية الوحدة وشباب الأهلي والشارقة، مستواه المميز، الذي جعله أحد أفضل من يشغل مركز الظهير الأيمن.

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