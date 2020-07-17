شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي يجدد ارتباطه بأحمد خليل والان نبدء باهم واخر التفاصيل
نجح شباب الأهلي في التجديد لمهاجمه أحمد خليل حتى عام 2023 بعد انتهاءعقده وجرت مفاوضات بين النادي واللاعب حتى تم التوصل إلى اتفاق بينهما.
ويعد أحمد خليل ( 29 عاماً) أحد الأوراق المهمة في صفوف شباب الأهلي، وقدم في الموسم الماضي أفضل مستوى وله وسجل 13 هدفاً، كأفضل رصيد على مدار مشاركته في الدوري.
وارتبط أحمد خليل بشباب الأهلي منذ أن كان ناشئاً، وكان من أصغر اللاعبين الذين لعبوا للفريق الأول، وخاض تجربة احترافية بالجزيرة في 2017 ثم العين في 2018،قبل أن يعود إلى ناديه الأم، ويمدد ارتباطه فيه ل3 سنوات.
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