اللوغاني: اتحاد كلباء تجاوز مرحلة التفكير في البقاء



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حوار: نزار جعفر



وسط أجواء من التفاؤل والحماس، يتطلع اتحاد كلباء للموسم الكروي الجديد 2020-2021، بطموحات كبيرة، ويأمل كثيرون من أنصار القلعة الكلباوية أن يواصل الفريق مسيرة النجاح من أجل احتلال مركز متقدم، بعيداً عن صراعات المؤخرة ودوامة الهبوط، خاصة في ظل الدعم الكبير الذي يحظى به الفريق عبر سلسلة من التعاقدات الجديدة التي أنجزتها شركة الكرة خلال الفترة الماضية. وكانت لـ«الخليج الرياضي» وقفة مع ربان السفينة الكلباوية علي كانو اللوغاني، رئيس شركة الكرة. وقد دار معه هذا الحوار حول تطلعات فرقة «النمور» واستراتيجية النادي ونحن على أعتاب الموسم الجديد.

ـ ما هي طموحات الفريق للموسم الجديد؟

تفكيرنا تجاوز كيفية البقاء في المحترفين، وهذه النقطة أصبحت غير موجودة في قاموسنا، قياساً على حجم العمل الذي يقوم به فريقنا الفني والإداري طوال الفترة السابقة، والذي أثمر بعض الانتدابات سواء على صعيد اللاعبين المواطنين والمقيمين والأجانب، وكان لا بد من أن نرفع سقف طموحنا، ويكون هدفنا أن يكون لنا مكان أفضل في الموسم المرتقب، فضلاً عن أن تركيزنا ينصب حالياً على إعداد لاعبين يستطيعون مواكبة التطور الكروي الذي من المفترض أن تشهده فرقنا المحلية في المستقبل.

ـ وكيف يتحقق ذلك؟

من خلال الاهتمام بمدارس الكرة الموجودة في النادي، ولاعبو فرق المراحل السنية وتهيئتهم وصقل مواهبهم بالطرق العلمية المدروسة من خلال جلب مدربين أكفاء، والتعاون مع أكاديميات ومدارس الكره العالمية، خاصة أن كرة القدم في الواقع أصبحت صناعة، لابد من أن نواكب آخر ما توصلت إليه مدارس الكرة العالمية، ونحاول قدر المستطاع جلب بعض تلك الأفكار وتطبيقها على لاعبينا، على الرغم من صعوبة المهمة بسبب اختلاف كثير من المعطيات الموجودة على الأرض، ولكن قررنا خوض التحدي وبدء التطوير الجذري من مدارس الكرة في النادي، وقبل جائحة كورونا كنا نخطط بالتنسيق مع مجلس الشارقة الرياضي للتعاون مع بعض الأكاديميات العالمية في مجال كرة القدم، وبالفعل قطعنا شوطاً كبيراً في المجال مع أكاديمية إنتر ميلان الإيطالية، ولكن توقفت الرؤية والخطط، وسنعاود العمل مجدداً لإحياء تلك الاتفاقات، بدءاً من زوال كل المسببات التي حالت دون إتمامها.

ـ كيف تُقيّم أداء شركة الكرة في النادي؟

منذ اليوم الأول لاستلام دفة العمل، وضعنا خططاً استراتيجية لبناء مستقبل كرة القدم في مدينة كلباء وضواحيها، مع ضرورة تغيير الفكر النمطي القديم، وألا يقتصر دورنا على إدارة منشأة رياضية وفرق كرة القدم بالأسلوب الدارج؛ بل قررنا تجاوز ذلك بالتفكير في صناعة كرة قدم حقيقية في النادي، من خلال الاهتمام بالنشء الموهوب كروياً وصقل تجربته عبر توفير أفضل الخبرات العالمية ومعينات النجاح، وهذا ما نسعى إلى تحقيقه في المستقبل القريب.

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ـ كيف ترى العمل الرياضي بشكل عام على مستوى الدولة؟

للأسف يفتقد لكثير من التخطيط ودراسات الجدوى المستقبلية؛ لذلك نرى الفشل في العديد من الأعمال، ولا بد من أن تحدد أهدافك بوضوح ودقة منذ البداية، حتى تستطيع تقييم مسيرتك مستقبلاً، خاصة أن جائحة كورونا ستغير مستقبل كرة القدم، ولن تكون اللعبة كما كانت من قبل؛ لذلك يجب على الأندية أن تُعد العدة من الآن، وتستثمر في أبناء النادي الصغار، من أجل خلق أجيال قادمة تغني عن الاستعانة باللاعبين الذين يستنزفون خزائن الأندية ويكون مردودهم الفني بلا جدوى على رياضتنا المحلية والمنتخبات الوطنية.

ـ ما هي أبرز أهداف الاستراتيجية الكلباوية؟

الاهتمام بأبناء المدينة وما جاورها؛ نظراً لوجود شريحة كبيرة من المواهب ومحبي رياضة كرة القدم، ويمارسها أغلبهم سواء في الأندية أو حتى الأحياء؛ لذلك سنعتمد على مجموعة كشافين تجوب الأحياء لاستكشاف الموهوبين وجلبهم للانضمام إلى مدارس الكرة في النادي وفرق المراحل السنية، كما سنعمل على استحداث مدرسة خاصه من أجل خلق «حراس مرمى» وسنخصص جهازاً فنياً وإدارياً لهذا الأمر، وسيكون هناك ملعب خاص بهم يشكل رافداً لمختلف المراحل السنية والفريق الأول.

أيضاً من أهداف استراتيجيتنا، الاهتمام بالكادر الوطني عبر إسناد تدريب مختلف فرق المراحل السنية لبعض المدربين المواطنين الذين يمتلكون رخصاً وشهادات للتدريب، وسنعمل على إلحاقهم بالدورات التي تنظم من أجل رفع كفاءاتهم الفنية وتحسين مستواهم الأكاديمي، وسيكون هناك طاقم خبراء أجانب للإشراف عليهم ومتابعة أدائهم، خاصة أن تطور أداء اللاعبين يعتمد أساساً على مدى تطور الفكر التدريبي للمدرب أو المدير الفني، لذلك سيكون هناك تقييم بواقع مرتين في السنة لكل مدرب وكل مرحلة عمرية.

ـ ماذا عن الجوانب الأخرى؟

التطوير سيشمل كل أطراف اللعبة من الأجهزة الفنية والإدارية والطبية للفرق جميعها، كما سنُلحق الإداريين بدورات تثقيفية وفنية وتعريفية بمهامهم المنوطة بهم، ليعوا تماماً حجم وأهمية دورهم. وتماشياً مع ما تقتضيه المصلحة العامة فإننا سنعمل بدءاً من الموسم المرتقب على إلحاق مدرب مواطن من أبناء النادي من الذين يحملون الشهادات التدريبية وذوي الخبرة، بمساعدي مدرب الفريق الأول لاكتساب الخبرة والاحتكاك عن قرب وتطوير نفس. وبالفعل رشحنا المدرب عيسى بوصيم ليكون ضمن الجهاز الفني للفريق الأول في الموسم الجديد؛ نظراً لتميزه في إدارة فريقه في مواسم عدة، فضلاً عن نشاطه واجتهاده في عمله وامتلاكه الخبرة والشهادات الرياضية، ما يجعله يستحق أن يكون مع الفريق الفني للفريق الأول، علاوة على قدرته العلمية والفنية على تحليل المباريات والدوريات الدولية، حيث يمتلك خبرة التحليل في بعض القنوات الرياضية.

ـ وماذا بخصوص الفريق الأول واستعداداته؟

عملنا على استقطاب بعض اللاعبين الذين تميزوا في بعض الأندية خلال الموسم السابق، بناء على رؤية فنية من المدرب داسيلفا والجهاز الفني، كما قمنا بالتجديد لأغلبية العناصر المتميزة مع الفريق الذين شارفت عقودهم على الانتهاء. وفي ما يتعلق باللاعبين الأجانب مازلنا ندقق في اختيار العناصر التي نتمنى أن تشكل الإضافة المرجوة للفريق، وأن تسهم في دعم مسيرته، علماً بأننا جددنا عقد اللاعب مالابا، ونحن في انتظار ما ستسفر عنه رؤية الجهاز الفني بخصوص بقية مراكز اللاعبين الأجانب. ونأمل أن يستكمل ملف التعاقدات قبل الانخراط في البرنامج الإعدادي، وبالنسبة للمعسكر الخارجي فحتى الآن لا يوجد لدينا خيار سوى انتظار ما ستسفر عنه آخر التعليمات الصادرة عن الجهات المعنية ورابطة المحترفين.