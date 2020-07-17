12 حكماً جديداً ودورة «فار» لقضاة ملاعب كرة الإمارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: علي نجم



تقرر إقامة دورة لحكام كرة الإمارات حول كل ما يتعلق بتطبيق تقنية الفيديو، وذلك خلال الأسبوع الأخير من شهر أغسطس/ آب المقبل.

وسيشارك في الدورة ديفيد أوليري، المدير التنفيذي للمجلس التشريعي الدولي لكرة القدم، إلى جانب محاضر من الاتحاد الدولي للعبة.

وتسعى لجنة الحكام برئاسة علي حمد البدواوي إلى ضمان تأمين أفضل برامج إعداد وتأهيل للحكام قبل بداية الموسم الجديد الذي سينطلق في الثالث من سبتمبر/ أيلول المقبل.

ولم تحسم اللجنة حتى الساعة ملف «معسكر الإعداد»، حيث لا تزال في انتظار الضوء الأخضر من أجل إقامة معسكر خارجي، بينما يتم الإعداد لتأمين نجاح «الخطة ب»، في حال تم صرف النظر عن المعسكر الإعدادي الخارجي.

وكانت مرحلة إعداد قضاة الملاعب قد بدأت «عن بعد» من خلال تدريبات بدنية ومراقبة جهود وإعداد الحكام عبر تقنية خاصة، من أجل تحديد تطور وارتفاع مستوى الحكام بدنياً.

أما على مستوى تأهيل الحكام، فيتوقع أن يشهد الموسم المقبل مشاركة 12 حكماً وحكماً مساعداً في قيادة المباريات، وذلك في إطار عملية زيادة عدد الحكام وتأمين قاعدة جيدة من حاملي الصفارة أو حتى الراية، بما يخدم قطاع التحكيم للسنوات المقبلة.

وسيخضع الحكام «الجدد» إلى دورات ودراسات خاصة بتقنية الفيديو، قبل اعتماد مشاركتهم في قيادة المباريات.

أما على صعيد الحكم المعتزل يعقوب الحمادي، فقد دخل مرحلة الإعداد للمستقبل، من خلال المشاركة في دورة إعداد المحاضرين التي يعقدها الاتحاد الدولي، بمشاركة نخبة من الحكام السابقين في اتحاد غرب آسيا، وشمال إفريقيا.

وتنتظر اللجنة ما سيؤول إليه قرار مسؤولي اللجان الفنية في الرابطة أو في الاتحاد من خلال لجنة المسابقات، من أجل التعرف إلى مدى اعتماد قرار الفيفا الأخير بالسماح بـ 5 تغييرات لكل فريق في المباريات.

وسيكون على اللجنة تأهيل الحكام من أجل هذا التغيير النوعي، في حال تم إقرار السماح بالتبديلات الخمسة، إلى جانب شرح كل التفاصيل الخاصة بهذا التغيير لمسؤولي الفرق التي ستشارك في دوري الخليج العربي، أو حتى في دوري الدرجتين الأولى والثانية.