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بورتو بطل البرتغال

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ضمن بورتو إحراز لقبه الـ29 في الدوري البرتغالي لكرة القدم قبل مرحلتين على نهايته، على حساب غريمه بنفيكا؛ بفوزه على سبورتينغ الثالث 2-صفر.
وكان رجال المدرب سيرجيو كونسيساو بحاجة لنقطة؛ لضمان إحراز اللقب؛ نظراً لتفوقهم في المواجهات المباشرة على مطاردهم بنفيكا، ورفع بورتو رصيده إلى 79 نقطة من 32 مباراة، مقابل 71 لبنفيكا المتوّج باللقب 37 مرة آخرها في 2019.
وكان بورتو متقدماً بفارق نقطة يتيمة بعد استئناف الدوري؛ إثر توقف لأشهر؛ بسبب تفشي فيروس «» المستجد، لكن خصمه التاريخي تراجع ودفع ثمن تأخره مدربه برونو لاجي الذي استلم منصبه في يناير/كانون الثاني 2019 واستبدل بمساعده نلسون فيريسّيمو.
وبعد انتهاء المباراة، تجمع عدد من أنصار النادي حول الملعب، وفي وسط مدينة بورتو للاحتفال باللقب، على الرغم من دعوات السلطات المحلية للامتثال لتدابير الوقاية الصحية في ظل أزمة فيروس «كوفيد-19».

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