«خورفكان» يعتمد استراتيجية جديدة لما بعد «كورونا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خورفكان: نزار جعفر



اعتمد نادي خورفكان الميزانية المالية للموسم الجديد 2020-2021، والبيان المالي الختامي للموسم المنصرم. جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي عقده مجلس الإدارة ظهر اليوم الخميس، عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة سالم النقبي رئيس مجلس الإدارة، بحضور أعضاء المجلس، واستعرض اللقاء الاستعداد للموسم الرياضي، فضلاً عن مناقشة التعديلات على الخطة الاستراتيجية للنادي وتحديثها، بما ينسجم مع التحديات التي فرضتها جائحة كورونا.

وأكد أحمد النقبي نائب رئيس اللجنة الاستراتيجية بأن اللجنة بدأت صياغة استراتيجية شاملة لمرحلة ما بعد جائحة كورونا، موضحاً أن اللجنة الاستراتيجية بالتعاون مع أعضاء مجلس الإدارة، قامت بمراجعة الخطة بشكل شامل، إلى جانب تحديثها بمرونة تجعلها أكثر تناغماً وانسجاماً مع التحديات الماثلة التي فرضتها الجائحة، وذلك بإضافة بعض الخطط اللازمة التي تضمن استمرارية المنظومة الإدارية والميدانية وتحقيق الأهداف الاستراتيجية، من خلال إعادة جدولة الأولويات الإدارية والاستفادة القصوى من الدروس المستخلصة من الجائحة، وتحويل التحديات إلى فرص يتم استغلالها إيجابياً في تحقيق رؤيتنا الاستراتيجية، والاستعداد للمرحلة القادمة من خلال وضع الرؤى والتصورات لبناء مرتكزات وآليات عمل جديدة، وتعزيز مرونة وأداء آليات العمل من خلال الاعتماد على التقنيات الحديثة.

وأشار إلى ضرورة الاعتراف بالواقع الجديد، الذي فرضته جائحة «كورونا»، وتأكيد أن واقع الحال لم يعد كما كان في الماضي قبل ظهور المرض وانتشاره، منوهاً بأن اللجنة تعكف حالياً على وضع أهداف محددة ومؤشرات أداء واضحة ومستهدفات دقيقة، لتحقيق هذه التوجيهات، وسيتم دمجها في جميع إجراءات وعمليات النادي ليكون في طليعة الجهات الرياضية التي تعيد صياغة رؤيتها واستراتيجيتها انسجاماً مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة للمرحلة المقبلة.

يذكر أن خورفكان حقق مؤخراً نقلة نوعية بتطوير العمل الإداري عبر التحول إلى الأنظمة الذكية الحديثة في إدارة كافة شؤون النادي.