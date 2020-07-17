شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع مثمر للجنة العلاقات الدولية باتحاد الكرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقدت لجنة العلاقات الدولية اجتماعها الثاني أمس الأربعاء، بنظام الاتصال المرئي برئاسة سالم علي الشامسي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ، وبمشاركة محمد سيف الكتبي نائب رئيس اللجنة ، وعنود زيد الشحي ، ومنصور أحمد النيادي ، ومهرة محمد الخاجة ، والدكتور سالم حميد الدرعي مستشاراً للجنة .
واستعرض الاجتماع اختصاصات ومهام اللجنة المتمثلة في إبراز الهوية المؤسسية لاتحاد الإمارات لكرة القدم، وتعزيز صورته، وتسليط الضوء على دوره الإيجابي أمام المجتمع والعالم بالتنسيق مع الأمانة العامة للاتحاد ،وأهمية وضع خريطة طريق لرفعة مكانة اتحاد الكرة على الصعيدين الآسيوي والدولي من خلال توقيع اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم مع الاتحادات الإقليمية والقارية والعالمية .
واطلعت اللجنة على كافة مذكرات التفاهم المُبرمة بين اتحاد الكرة والاتحادات والأخرى المتعلقة بتطوير المدربين والحكام والمواهب الشابة وكرة القدم للسيدات، وتبادل الخبرات في العلوم الرياضية والطب الرياضي والإعلام والتسويق والخبرات القانونية والإدارية واللوائح .
وقُدم خلال الاجتماع مقترح لإعداد خطة عمل اللجنة خلال الفترة القادمة، يتضمن الأهداف التشغيلية للجنة مع مؤشرات لقياس الأداء، بالإضافة للمبادرات والمشاريع .
واطلعت اللجنة على مخرجات المؤتمر الرياضي الدولي الذي نظمه اتحاد الكرة بالشراكة مع رابطة المحترفين الإماراتية أواخر شهر يونيو الماضي ، وأجندة فعاليات الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم والمؤتمرات الدولية خلال الفترة القادمة .
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