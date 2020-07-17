علاء عباس يقترب من الدوري البرتغالي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي



تلقى لاعب المنتخب العراقي الأول لكرة القدم والمحترف مع فريق الكويت الكويتي علاء عباس، عرضاً من فريق جل فيسنتي البرتغالي لتمثيله لمدة ثلاثة مواسم متتالية، وذكرت مصادر مقربة من اللاعب أنه «تلقى صيغة العقد الرسمي من إدارة نادي جل فيسنتي البرتغالي مع وجود آلية لتعديل بعض فقراته، إذ تتضمن صيغة العقد تمثيله للفريق البرتغالي لمدة ثلاثة مواسم متتالية اعتباراً من الموسم المقبل».

وأشارت المصادر إلى أن «رغبة النادي البرتغالي بالتعاقد مع علاء عباس، جاءت بعد مراقبة اللاعب من قبل مدرب الفريق (فيتور أوليفيرا)، وطلبه من إدارة النادي البرتغالي التحرك من أجل ضم اللاعب والاستفادة من خدماته».

وفي حال نجاح الصفقة سيكون اللاعب علاء عباس ثاني لاعب عراقي يلعب في الدوري البرتغالي بعد زميله مهند علي «ميمي».

يذكر أن علاء عباس تألق كثيراً مع المنتخب العراقي في مبارياته خلال العامين الأخيرين، كما كان أكثر تألقاً مع فريق الزوراء قبل أن يحترف بصحبة زميله أمجد عطوان مع فريق الكويت الكويتي الموسم الماضي.