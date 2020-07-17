ريال مدريد بطلا للدوري الأسباني للمرة الـ 34 في تاريخه

تُوج ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم، اليوم الخميس، بعد غياب موسمين، بعد الفوز الفوز بنتيجة 2-1على ضيفه فياريال، فيما تعثر غريمه التقليدي برشلونة، حامل اللقب، بالخسارة 1-2 على أرضه أمام أوساسونا، ليحرز العملاق الملكي اللقب قبل جولة واحدة على نهاية الدوري الإسباني.

برشلونة فاز باللقب في أخر موسمين، وفي أخر 5 مواسم فاز بالبطولة 4 مرات مقابل مرة وحيدة لريال مدريد، ومنذ موسم 2008-2009 لم يفز ريال مدريد بالدوري سوى مرتين فقط مقابل 8 مرات للفريق الكتالوني.

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ريال مدريد رفع رصيده إلى 34 بطولة دوري مقابل 26 لوصيفه فريق برشلونة، مستغلاً تعثر الفريق الكتالوني بعد استئناف المسابقة عقب فترة توقف طويلة أجبر عليها الجميع لتفادي جائحة كورونا.

وقبل أيام أدلى المدير الفني لريال مدريد زين الدين زيدان بتصريحات مثيرة خلال مؤتمر صحفي قائلا "لسنا تحت الضغط (..) الضغط أمر طبيعي، وأيضا إلزامي. لكنني لا أعتقد أن ثمة ضغط خاص"، بشأن هذه الفترة من الموسم.وحقق "النادي الملكي" نتائج مثالية منذ استئناف منافسات الدوري الإسباني في يونيو الماضي بعد تعليقها لنحو ثلاثة أشهر بسبب فيروس كورونا، إذ حافظ على "العلامة الكاملة" برصيد 9 انتصارات في 9 مباريات خاضها منذ العودة، في سلسلة إيجابية أتاحت له انتزاع الصدارة من برشلونة الذي أهدر نقاطا عدة في الفترة ذاتها.