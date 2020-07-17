شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 16 / 7 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 16 / 7 / 2020 العديد من الأخبار المهمة أبرزها، المثلوثى يزور معسكر الزمالك بعد إتمام الصفقة رسمياً، والأهلي يرفض مزاحمة الزمالك على ضم نجم بيراميدز في الصيف، وبيراميدز يتعادل المقاصة 2 / 2 وديا استعدادًا لعودة الدورى.

المثلوثى يزور معسكر الزمالك بعد إتمام الصفقة رسميا أكد مصدر مقرب من التونسى حمزة المثلوثى لاعب الصفاقسى التونسى أن الأخير يدرس زيارة معسكر الزمالك المقام حالياً فى برج العرب، وذلك قبل مغادرته القاهرة، حيث يتواجد المثلوثى فى مصر منذ أمس لإتمام انتقاله للزمالك، حسبما أكدت تقارير تونسية، وأضاف المصدر أن المثلوثى سيزور المعسكر للتعرف على زملائه الجدد وكذلك لزيارة صديقه فرجانى ساسى لاعب وسط الزمالك والمنتخب التونسي. بيراميدز يتعادل المقاصة 2 / 2 وديا استعدادًا لعودة الدورى تعادل فريقا بيراميدز ومصر المقاصة بهدفين لكل منهما في المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين باستاد الدفاع الجوي، في إطار التحضير لاستئناف مباريات الدوري الممتاز، حيث تعتبر الودية الأولى لبيراميدز في برنامج إعداده.

الزمالك يواجه وادى دجلة يوم 26 يوليو فى ملعب ميت عقبة

اتفق مسئولو الزمالك مع وادى دجلة على إقامة مباراة ودية بين الفريقين، يوم 26 من شهر يوليو المقبل، على ملعب النادى الأبيض فى قلعة ميت عقبة، وذلك ضمن تحضيرات الفريقان لعودة المنافسات الكروية خلال المرحلة المقبلة بصورة رسمية حيث سيخوض الفريق الأبيض سلسلة من المباريات الودية خلال المرحلة المقبلة.

الأهلي يرفض مزاحمة الزمالك على ضم نجم بيراميدز في الصيف

رفضت إدارة النادي الأهلي مقترح الدخول في مفاوضات لضم نجم وسط بيراميدز ومنتخبنا الوطني بعد عرضه من قبل أحد وكلاء اللاعبين، وذلك علي الرغم من اقتراب اللاعب من الزمالك، وأكد مسئولو الأهلي، أن النادي يملك حاليًا عدد من لاعبي الوسط المميزين أبرزهم المالي اليو ديانج وحمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد محمود بخلاف أكرم توفيق الذي سيعود للفريق بمجرد انتهاء إعارته للجونة.

الأهلي يعيد فتح ملف الصفقة الأفريقية من جديد أعاد النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب فتح خط اتصال مع اللاعب جاكسون موليكا نجم الفريق الكروي الأول بنادي مازيمبي الكونغولي وسط رغبة شديدة من المارد الأحمر في الحصول على خدمات اللاعب الشاب. Advertisements أزارو يحرم جناح الأهلي من الاحتراف بالدوري السعودي تبخرت أحلام محمد شريف جناح النادي الأهلي المعار لإنبي في الاحتراف بالدوري السعودي رغم دخول نادي الاتفاق السعودي في مفاوضات لضمه في وقت سابق سواء بشرائه نهائيًا أو إستعارته بداية من الموسم المقبل. حسام البدرى يوضح موقف المنتخب من معسكر أكتوبر أكد حسام البدرى، المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، أنه حتى الآن لم يقرر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" أو يعلن مواعيد أجندة شهر أكتوبر المقبل، وكذلك نوفمبر المقبل، سواء كانت مباريات رسمية أو ودية، حتى يحدد احتياجاته من المرحلة المقبلة باختيار أفضل السيناريوهات المطروحة لكل الحالات المتوقع حدوثها لتحقيق أفضل استفادة ممكنة.

نجم أندرلخت البلجيكي بديل حسام عاشور في الأهلي استقر مسئولو النادي الأهلي على بديل حسام عاشور لاعب وسط الملعب المدافع الراحل عن الفريق خلال الموسم الكروي الجاري، لتعويض غيابه، حيث جدد الفريق الأحمر طلبه في التعاقد مع لاعب وسط فريق أندرلخت البلجيكي، اليوم الخميس، وسط رغبة الأهلي في التعاقد مع موكله، خلال الفترة المقبلة.

وزارة الشباب والرياضة تتلقى أكثر من 1000 طلب للمشاركة في المشاورات العربية

تلقت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي – وزير الشباب والرياضة ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، أكثر من 1000 متقدم ومتقدمة للمشاركة في مبادرة المشاورات الشبابية العربية، وذلك من مختلف محافظات جمهورية مصر العربية، وأعلنت وزارة الشباب والرياضة أنه نظرًا للكم الكبير من المتقدمين للمشاركة في المشاورات الشبابية العربية، سيتم التواصل مع المتقدمين الذين تم اختيارهم في القائمة المختصرة، على أن يتم عقد المقابلات الشخصية لاختيار المشاركين في المشاورات، وتنفذ مبادرة المشاورات الشبابية العربية عبر تقنية الإتصال المرئي تحت شعار "تشبيك رؤى الشباب من أجل المستقبل"، من خلال وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع جامعة الدول العربية، وذلك من خلال الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، خلال الفترة من 20 إلى 22 يوليو الجارى.