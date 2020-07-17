شكرا لقرائتكم خبر عن إنبي: الأهلي لم يطلب أسامة جلال رسميًا.. ومحمد شريف مستمر في هذه الحالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عبدالناصر محمد، مدير الكرة في نادي إنبي، حقيقة دخول ناديي الأهلي والزمالك في مفاوضات مع نادي إنبي لضم أسامة جلال، مدافع النادي البترولي، قائلاً: "الأهلي لم يفاوضنا أو الزمالك في مفاوضات رسمية معنا للحصول على رغبات اللاعب"، مضيفًا: "كما أن النادي لم يتلق عروض رسمية من نادي ناسيونال ماديرا البرتغالي كما تردد، والنادي لم يتلق أي عروض رسمية لبيع اللاعب".

وقال عبدالناصر محمد، في تصريحات تليفزيونية، إنه يتجه بالشكر إلى مسئولي اتحاد الكرة، بعد تعافي جميع لاعبي للفريق البترولي من فيروس كورونا. وعن مفاوضات إنبي مع النادي الأهلي بشأن محمد شريف المعار في صفوف الفريق البترولي، قال عبدالناصر محمد: "القرار في يد النادي الأهلي وهو الذي سيحسم مصير اللاعب". Advertisements وتابع مدير الكرة للفريق البترولي: "محمد شريف أبلغنا برغبته في الاستمرار داخل انبي حال موافقة الأهلي ولن ينتقل إلى أي نادي آخر".

ويلتقى إنبى بقيادة حلمى طولان مع نادى مصر تحت قيادة خالد جلال، يوم الأحد المقبل، فى مباراة ودية ستجمع الفريقان، على ملعب بتروسبورت، ضمن تحضيرات الفريقين لاستئناف مسابقة الدورى الممتاز المقرر عودتها يوم 6 أغسطس المقبل، وذلك بعد عودة النشاط الكروى خلال المرحلة الماضية بعد فترة كبيرة من التوقف بسبب جائحة كورونا.

وأكد عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادى إنبى، أن نتائج المسحة الرابعة للفريق البترولى جاءت جميعها سلبية مع تعافى كل الحالات المصابة بذلك الفيروس فى النادى البترولى، موضحًا أن إجراء مسحة جديدة وستكون الخامسة يوم الأربعاء المقبل، من أجل مواصلة الاطمئنان على حالة اللاعبين والجهاز الفنى والعاملين بالفريق الأول.