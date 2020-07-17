شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الخماسية تنعي موظف إدارة المسابقات بالجبلاية: تغمده الله بواسع رحمته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت اللجنة الخماسية المكلفة لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي والعاملون بالاتحاد وفروعه ببالغ الحزن والأسى محمد حلمي الموظف بإدارة المسابقات بالاتحاد، وذكر اتحاد الكرة عبر موقعه الرسمي نبأ وفاة موظف إدارة المسابقات بعبارات جاء فيها: تغمد الله الراحل بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته وألهم ذويه ومحبيه الصبر الجميل .. و"إنا لله وإنا إليه راجعون".



اتحاد الكرة

اعتمدت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، 20 طبيبًا ليتواجدوا في المباريات كمراقب طبي، بعد توصية اللجنة الطبية بالجبلاية بتعيين مراقب طبى لكل مباراة بالدورى للتأكد من تطبيق الإجراءات الطبية قبل أى مباراة من حيث قياس درجة الحرارة للاعبين وجميع المتواجدين فى الملاعب والتباعد بين اللاعبين البدلاء وتعقيم الملاعب والأدوات الرياضية داخل الملاعب وأتوبيسات الفريقين.

Advertisements

من ناحية أخرى، وضعت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، عدة شروط من أجل خوض فرق الدورى الممتاز مباريات ودية خلال الفترة الحالية، فى إطار الاستعداد لعودة مسابقة الدورى المصرى الممتاز، بعد فترة غياب طولية، حيث توقفت المسابقة منذ منتصف شهر مارس الماضى، بسبب جائحة انتشار فيرس كورونا، وقرر اتحاد الكرة عودة استئناف المنافسات من جديد بداية من يوم 6 أغسطس المقبل.

واشترط اتحاد الكرة على الأندية، أن تكون المواجهات الودية بين فرق الدورى الممتاز وعدم الاستعانة بفرق من الدرجة الثانية أو الأقل، كما اشترطت اللجنة إجراء الفريقين اللذين سيخوضان المباراة الودية مسحة طبية قبل موعد المباراة، فضلاً عن إجراء الحكم الذى سيدير اللقاء مسحة أيضًا، كما اشترطت تعقيم الملعب وجميع الأدوات المستخدمة فى اللقاء.

وتعقد اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، مؤتمرًا صحفيًا خلال الأيام المقبلة لإعلان مواعيد وملاعب الأسابيع الثلاثة الأولي من عمر الدوري بعد قرار عودته يوم 6 أغسطس المقبل بعد فترة التوقف بسبب أزمة فيروس كورونا، كما سيتم الإعلان خلال المؤتمر الصحفي عن مصير دوري القسم الثاني وموعد استئنافه والأقرب منتصف سبتمبر المقبل.