شكرا لقرائتكم خبر عن تيجانا: محمد صلاح قصة كفاح.. وأفضل من ميسي ورنالدو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد إسماعيل يوسف لاعب الزمالك السابق أن الدولي محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي هو أفضل لاعب في العالم ، مقارنة بميسى أو كريستيانو رونالدو خاصة أنه بنى نفسه بنفسه، ولم يساعده أحد فيما وصل إليه سوى الله قائلاً: "الأفضل هو صلاح، لأنه بنى نفسه فى ظروف صعبة، لم يصل إلى ماهو فيه سوى الله ونفسه"، وأضاف لاعب الزمالك السابق أن محمد صلاح قصة كفاح ويشرفنا في كل مكان ينتقل إليه .

وقال تيجانا في تصريحات تليفزيونية أن اللاعب الأهلاوى الذى تناسب طريقة لعبه فريق الزمالك هو علاء ميهوب، فهو لاعب كبير، وطريقته "تليق على الزمالك".

وعن اللاعب الذى يسير على نهجه، أكد عضو مجلس الزمالك أن تامر عبد الحميد دونجا يعتبر امتدادًا لمسيرته في الملاعب، وعندما توقف تيجانا عن لعب كرة القدم كان مطمئنا لوجوده قائلاً: "لما بطلت الكرة كنت مطمن في وجود دونجا".

شهدت مباراة أرسنال ضد ليفربول التي أقيمت مساء الأربعاء وانتهت بفوز الجانرز بنتيجة 2-1، مراوغة رائعة للنجم المصري محمد صلاح مهاجم الريدز، لمدافع أرسنال البرازيلي المخضرم ديفيد لويز، المعروف أن ليفربول حسم لقب الدوري الانجليزي هذا الموسم في وقت سابق، ويمتلك في رصيده حاليًا 93 نقطة، ولعب الريدز 36 مباراة في البطولة حتى الآن فاز في ثلاثين مباراة، وتعادل في ثلاث مباريات، وخسر 3.