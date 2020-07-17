شكرا لقرائتكم خبر عن "صفقات الفنكوش".. انتقال عبد الرحمن مجدي لأياكس الهولندى آخر عروض نجوم الكرة الوهمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل سمعت عن عرض ريال مدريد للاعب الزمالك السابق أحمد مجدي؟!، إذا كانت الإجابة نعم فبالتأكيد لم تستغرب سماع عرض أياكس الهولندي للاعب الإسماعيلي عبد الرحمن مجدي، أما إذا كانت هذه الأخبار جديدة على مسامعك، فدعنا نأخذك في جولة عبر التصريحات "الخزعبلية" والصفقات الوهمية والعروض الخيالية، التي تحدث عنها نجوم الكرة المصرية، بعد أن رأوها في الحلم وتحدثوا عنها كأنها واقع.

الغريب أن مصدر بمجلس إدارة النادي الإسماعيلي كشف عقب تصريح اللاعب بالعرض الهولندي، أن ناديه لم يتلق عرضاً من أياكس أمستردام الهولندي للتعاقد مع عبد الرحمن مجدي صانع ألعاب الفريق، وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ"سوبر كورة": "لا نناقش عروض وكلاء اللاعبين الشفهية، حتى الآن لم يصلنا عرض رسمى من أياكس أمستردام للتعاقد مع عبد الرحمن مجدى، واللاعب مرتبط بعقد مع الدراويش ولاصحة للاستغناء عن خدماته".

Advertisements

وظهر عبد الرحمن مجدى بمستوى متميز خلال الموسم الحالى ما جعله محط أنظار أندية أوروبية ومصرية خاصة أنه قدم مستوى متميزا مع المنتخب الأولمبى الذى صعد معه لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو التى تأجلت للعام المقبل.