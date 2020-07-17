شكرا لقرائتكم خبر عن وجيه أحمد: مباراة القمة سيديرها حكام أجانب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
قال وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم إن هناك عددا كبيرا من الحكام خضعوا لمسحات فيروس كورونا، وتم عزلهم نهائيًا من أجل الاستعداد لعودة مسابقة الدوري المصري الممتاز، قائلاً: "هناك محاضرات للحكام من أجل تجهيزهم كما أنهم خضعوا لاختبارات بدنية وأثبتت كفاءتهم بشكل كبير وهناك تنسيق بيننا وبين المناطق من أجل التنسيق بشأن حكام المباريات الودية".
وأوضح وجيه أحمد خلال تصريحات تلفزيونية إن لقاء الأهلي والزمالك في الدور الثاني من مسابقة الدوري المصري الممتاز، سيديرها طاقم تحكيم أجنبي قائلا: "المباراة رسميا ستكون بطاقم تحكيم أجنبي وذلك قرار مجلس إدارة اتحاد الكرة و ربما يرتضى الأهلي والزمالك إلى الحكام المصريين حال استمرار توقف الطيران في ذلك توقف فيروس كورونا".
واشترط اتحاد الكرة على الأندية أن تكون المواجهات الودية بين فرق الدورى الممتاز وعدم الاستعانة بفرق من الدرجة الثانية أو الأقل، كما اشترطت اللجنة إجراء الفريقين اللذين سيخوضان المباراة الودية مسحة طبية قبل موعد المباراة، فضلاً عن إجراء الحكم الذى سيدير اللقاء مسحة أيضًا، كما اشترطت تعقيم الملعب وجميع الأدوات المستخدمة فى اللقاء.
وتعقد اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، مؤتمرًا صحفيًا خلال الأيام المقبلة لإعلان مواعيد وملاعب الأسابيع الثلاثة الأولي من عمر الدوري بعد قرار عودته يوم 6 اغسطس المقبل.
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