شكرا لقرائتكم خبر عن شبانه في لايف ”الخليج 365”: سموحة بطل الكأس الحقيقي وليس الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامي محمد شبانة في لايف ”الخليج 365” عن أن نادي سموحة بطل كأس مصر الحقيقي على حساب نادي الزمالك ، وهو ما أكده محمد فرج عامر رئيس سموحة في تصريحات له، كنوع من التهكم على فوز الزمالك بلقب كأس مصر 2014 على حساب فريقه.

لمتابعة لايف برنامج شبانه

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أضاف الإعلامي محمد شبانه عبر برنامج "مع شبانه" أزمة نادي القرن بين الأهلي والزمالك ما زالت قائمة والزمالك قام برفع أكثر من قضية، مضيفا أن فرج عامر خرج وأكد على طريقة الزمالك بأنه بطل كأس مصر الحقيقي موسم 2014 وأن ما حدث من الزمالك بالتأثير على الحكم ولاعبيه يمنحه اللقب، وأكد فى التصريحات باللفظ :"أنا بطل كأس مصر الحقيقي".

تابع شبانه في صفحات الخليج 365: أطالب فرج عامر بعمل لافتة مكتوب عليها الزمالك بطل كأس مصر، والذهاب لمحافظ الإسكندرية بل والذهاب لوزارة التموين والحديث في وسائل الإعلام، مضيفًا أن هذا الأمر كنوع من التهكم على ما يحدث في أزمة نادي القرن بين الأهلي والزمالك.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس ، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضاً أزمات اللاعبين مع أنديتهم ، وكل جديد فى الوسط الرياضي ، ويتناول برنامج "مع شبانة" على صفحات ”الخليج 365” جميع الملفات والقضايا الرياضية على الساحة الكروية، وأهمها استئناف بطولة الدورى واستعداد الأندية للمباريات الودية قبل عودة النشاط و أيضا الملاعب التي ستقام عليها مباريات الدوري ، وانتخابات اتحاد الكرة والبنود الحائرة فى اللائحة الجديدة للجبلاية.