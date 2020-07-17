شكرا لقرائتكم خبر عن شبانة فى لايف الخليج 365: كهربا يخرج من حسابات فايلر فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامى محمد شبانة فى لايف الخليج 365 أن الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر أضطر لابعاد محمود عبد المنعم كهربا بشكل مؤقت من حساباته الفنيه بعد رفض التماس تخفيف عقوبته بعد أن تم تخفيفها في وقت سابق من إيقاف حتي نهاية الموسم للايقاف لمدة 10 مباريات مر منهم مباراتين فقط.

وأكد شبانة في لايف الخليج 365 أنه لن يتثنى للجهاز الفني بالأهلي الدفع بكهربا في مباريات الفريق المحلية خلال الفترة المقبلة الامر الذي سيؤثر آيضا علي حظوظ اللاعب في المشاركة باستكمال بطولة دوري أبطال افريقيا نظرا لعدم تمكن اللاعب من المشاركة في آى مباريات رسمية قبلها.

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وتعرض كهربا للإيقاف من قبل لجنة الانضباط بعد احداث مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك التي اقيمت في الامارات.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضا أزمات اللاعبين مع أنديتهم.

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