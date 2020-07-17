شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة بين طلعت يوسف وإمام محمدين فى الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد طلعت يوسف المدير الفنى للاتحاد السكندرى جلسة خاصة مع إمام محمدين رئيس قطاع الناشئين الجديد لزعيم الثغر لوضع خارطة الطريق لترتيب الأوضاع بين الفريق الأول وقطاع الناشئين لتصعيد عدد من اللاعبين الناشئين من داخل القطاع للفريق الأول فى ظل رغبة محمد مصيلحى رئيس النادى فى الاستعانة بعدد كبير من لاعبى القطاع وتطعيم الفريق الأول بهم لإعادة سيد البلد لسابق عهده.

كان محمد مصيلحى قد نجح فى التعاقد مع إمام محمدين رئيس قطاع الناشئين بإنبى ومكتشف نجوم الكرة المصرية خلال العقود الماضية لوضع خبراته داخل قطاع الناشئين بالإتحاد السكندرى لاكتشاف أكثر من موهبة وتقديمها لطلعت يوسف فى الفريق الأول للتغلب أيضًا على الأزمة المالية التى يعانى منها الفريق والتى ستؤدى لعدم التعاقد مع عدد كبير من اللاعبين .

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من ناحية أخرى نجح محمد مصيلحى، رئيس الاتحاد السكندرى، فى إنهاء أزمة الأفارقة والتى كانت تشكل أزمة حقيقية لدى طلعت يوسف المدير الفنى للفريق الكروى الأول للاتحاد السكندرى، وأجرى مصيلحى اتصالاً هاتفيًا بأشرف صبحى وزير الشباب والرياضة للاستعانة به فى إنهاء أزمة حصول اللاعبين على تأشيرات الدخول فى ظل الأزمة التى تعانى منها جميع الأندية المصرية، وبالفعل أعطى الوزير تعليماته بضرورة حل جميع الأسباب التى تؤدى لتعطيل قدوم اللاعبين، وحصل بالفعل لاعبو الاتحاد على التأشيرات الخاصة بهم وتم الاتفاق على العودة والانتظام فى التدريبات الأسبوع المقبل.

ويعتبر الاتحاد السكندرى أول نادٍ حصل بالفعل على جميع الموافقات الأمنية والتأشيرات الخاصة باللاعبين.