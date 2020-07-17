شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يتفق مع نادى مصر على خوض مباراة ودية الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى إنبى بقيادة حلمى طولان مع نادى مصر تحت قيادة خالد جلال، يوم الأحد المقبل، فى مباراة ودية ستجمع الفريقان، على ملعب بتروسبورت، ضمن تحضيرات الفريقين لاستئناف مسابقة الدورى الممتاز المقرر عودتها يوم 6 أغسطس المقبل، وذلك بعد عودة النشاط الكروى خلال المرحلة الماضية بعد فترة كبيرة من التوقف بسبب جائحة كورونا.

وأكد عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادى إنبى، أن نتائج المسحة الرابعة للفريق البترولى جاءت جميعها سلبية مع تعافى كل الحالات المصابة بذلك الفيروس فى النادى البترولى، موضحًا أن إجراء مسحة جديدة وستكون الخامسة يوم الأربعاء المقبل، من أجل مواصلة الاطمئنان على حالة اللاعبين والجهاز الفنى والعاملين بالفريق الأول.

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فيما اتفق مسئولو إنبى مع طلائع الجيش، على إلغاء ودية الفريقين التى كان من المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل، وذلك بسبب استقرار الطلائع على دخول معسكر مغلق فى الإسكندرية خلال الفترة الجارية حيث سيخوض فريق طلائع الجيش ثلاثة مباريات ودية مع أندية إسكندرية، حرس الحدود، سموحة والاتحاد السكندرى فى معسكره المغلق ببرج العرب بالإسكندرية والذى يستمر لمدة 12 يومًا استعدادًا لعودة الدوري المقرر لها 6 أغسطس المقبل، فيما حدد الطلائع 22 يوليو موعدًا لملاقاة الزمالك ودياً فى برج العرب أيضًا، حيث يتوجه الفريق فى العاشرة صباح السبت المقبل للإسكندرية، ويتطلع الجهاز الفنى للطلائع بقيادة عبد الحميد بسيونى لرفع المعدلات البدنية والفنية للاعبين فى ظل ابتعادهم عن ممارسة أي نشاط رياضى منذ ما يزيد على أربعة أشهر بسبب جائحة كورونا، ووضع الجهاز الفنى خطة تقوم على الارتقاء بمستوى اللاعبين على كل الأصعدة بشكل سريع، فى ظل ضيق الوقت قبل استئناف المنافسات بشكل رسمى.

وخاض فريق طلائع الجيش عصر أمس الأربعاء مباراة ودية مع نظيره مصر المقاصة على استاد جهاز الرياضة العسكرى وهى الودية الأول التى تلعب فى مصر منذ تجميد النشاط الكروى فى مارس الماضى بسبب جائحة كورونا، وأظهر قياس الوزن الذى خضع له لاعبو طلائع الجيش خسارة أغلبهم للأوزان الزائدة التى اكتسبوها فى العزل المنزلى بسبب جائحة كورونا، فيما لايزال لدى بعض اللاعبين زيادات بسيطة طالبهم الجهاز الفنى بقيادة عبد الحميد بسيونى بالتخلص منها فى أسرع وقت بتنفيذ البرامج الغذائية والتدريبية الموضوعة لهم، ويتطلع بسيونى لرفع المعدلات البدنية والفنية للاعبين فى ظل ابتعادهم عن ممارسة أى نشاط رياضى منذ ما يزيد على أربعة أشهر بسبب جائحة كورونا، ووضع الجهاز الفنى خطة تقوم على الارتقاء بمستوى اللاعبين على كل الأصعدة بشكل سريع، فى ظل ضيق الوقت قبل استئناف المنافسات بشكل رسمى.

وأجرى الطلائع ظهر الأربعاء الماضى مسحة كورونا الثالثة وعقد العميد أحمد فؤاد المهدى مدير الكرة بطلائع الجيش اجتماعًا مع لاعبيه طالبهم خلاله بالالتزام بالإجراءات الاحترازية التى وضعها النادى وتجنب الخروج بكثرة عقب التدريبات منعاً للاختلاط بما يزيد فرص انتشار العدوى، وشدد المهدى على لاعبيه ضرورة إدراك صعوبة الموقف وحماية أنفسهم وزملائهم من خطر الإصابة بكورونا، لاسيما أن الفريق مقبل على مباريات صعبة مع استئناف مباريات الدورى تحتاج تواجد كل اللاعبين للتقدم فى سباق مراكز المسابقة والهروب من المراكز المتأخرة.