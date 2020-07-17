حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 16 / 7 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 16 / 7 / 2020 العديد من الأخبار المهمة أبرزها، الأهلي يرفض مزاحمة الزمالك على ضم نجم بيراميدز في الصيف الأهلي يرفض مزاحمة الزمالك على ضم نجم بيراميدز في الصيف الأهلي يعيد فتح ملف الصفقة الأفريقية من جديد أزارو يحرم جناح الأهلي من الاحتراف بالدوري السعودي حسام البدرى يوضح موقف المنتخب من معسكر أكتوبر نجم أندرلخت البلجيكي بديل حسام عاشور في الأهلي المثلوثى يزور معسكر الزمالك بعد إتمام الصفقة رسميا Advertisements بيراميدز يتعادل المقاصة 2 / 2 وديا استعدادًا لعودة الدورى الزمالك يواجه وادى دجلة يوم 26 يوليو فى ملعب ميت عقبة وزارة الشباب والرياضة تتلقى أكثر من 1000 طلب للمشاركة في المشاورات العربية فيديو.. الإسماعيلي يتعادل مع أسوان 1 / 1 في ثاني الوديات بعد توقف كورونا

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