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حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 16 / 7 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 16 / 7 / 2020 العديد من الأخبار المهمة أبرزها، الأهلي يرفض مزاحمة الزمالك على ضم نجم بيراميدز في الصيف

الأهلي يرفض مزاحمة الزمالك على ضم نجم بيراميدز في الصيف

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الأهلي يعيد فتح ملف الصفقة الأفريقية من جديد

 

الأهلي يعيد فتح ملف الصفقة الأفريقية من جديد

 

أزارو يحرم جناح الأهلي من الاحتراف بالدوري السعودي

 

أزارو يحرم جناح الأهلي من الاحتراف بالدوري السعودي

 

حسام البدرى يوضح موقف المنتخب من معسكر أكتوبر

 

 

حسام البدرى يوضح موقف المنتخب من معسكر أكتوبر

نجم أندرلخت البلجيكي بديل حسام عاشور في الأهلي

 

نجم أندرلخت البلجيكي بديل حسام عاشور في الأهلي

المثلوثى يزور معسكر الزمالك بعد إتمام الصفقة رسميا

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المثلوثى يزور معسكر الزمالك بعد إتمام الصفقة رسميا

 

بيراميدز يتعادل المقاصة 2 / 2 وديا استعدادًا لعودة الدورى

 

بيراميدز يتعادل المقاصة 2 / 2 وديا استعدادًا لعودة الدورى

الزمالك يواجه وادى دجلة يوم 26 يوليو فى ملعب ميت عقبة

 

الزمالك يواجه وادى دجلة يوم 26 يوليو فى ملعب ميت عقبة

وزارة الشباب والرياضة تتلقى أكثر من 1000 طلب للمشاركة في المشاورات العربية

 

وزارة الشباب والرياضة تتلقى أكثر من 1000 طلب للمشاركة في المشاورات العربية

 

 

فيديو.. الإسماعيلي يتعادل مع أسوان 1 / 1 في ثاني الوديات بعد توقف

فيديو.. الإسماعيلي يتعادل مع أسوان 1 / 1 في ثاني الوديات بعد توقف كورونا

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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