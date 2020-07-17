7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الخميس 16 / 7 / 2020 فى مقدمتها ، أزارو يحرم جناح الأهلي من الاحتراف بالدوري السعودي، والمثلوثى يزور معسكر الزمالك بعد إتمام الصفقة رسمياً، والأهلي يرفض مزاحمة الزمالك على ضم نجم بيراميدز في الصيف، وبيراميدز يتعادل المقاصة 2 / 2 وديا استعدادًا لعودة الدورى.

الأهلي يرفض مزاحمة الزمالك على ضم نجم بيراميدز في الصيف

رفضت إدارة النادي الأهلي مقترح الدخول في مفاوضات لضم نجم وسط بيراميدز ومنتخبنا الوطني بعد عرضه من قبل أحد وكلاء اللاعبين، وذلك علي الرغم من اقتراب اللاعب من الزمالك، وأكد مسئولو الأهلي، أن النادي يملك حاليًا عدد من لاعبي الوسط المميزين أبرزهم المالي اليو ديانج وحمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد محمود بخلاف أكرم توفيق الذي سيعود للفريق بمجرد انتهاء إعارته للجونة.

الأهلي يعيد فتح ملف الصفقة الأفريقية من جديد أعاد النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب فتح خط اتصال مع اللاعب جاكسون موليكا نجم الفريق الكروي الأول بنادي مازيمبي الكونغولي وسط رغبة شديدة من المارد الأحمر في الحصول على خدمات اللاعب الشاب. أزارو يحرم جناح الأهلي من الاحتراف بالدوري السعودي تبخرت أحلام محمد شريف جناح النادي الأهلي المعار لإنبي في الاحتراف بالدوري السعودي رغم دخول نادي الاتفاق السعودي في مفاوضات لضمه في وقت سابق سواء بشرائه نهائيًا أو إستعارته بداية من الموسم المقبل. Advertisements حسام البدرى يوضح موقف المنتخب من معسكر أكتوبر أكد حسام البدرى، المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، أنه حتى الآن لم يقرر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" أو يعلن مواعيد أجندة شهر أكتوبر المقبل، وكذلك نوفمبر المقبل، سواء كانت مباريات رسمية أو ودية، حتى يحدد احتياجاته من المرحلة المقبلة باختيار أفضل السيناريوهات المطروحة لكل الحالات المتوقع حدوثها لتحقيق أفضل استفادة ممكنة.

المثلوثى يزور معسكر الزمالك بعد إتمام الصفقة رسميا أكد مصدر مقرب من التونسى حمزة المثلوثى لاعب الصفاقسى التونسى أن الأخير يدرس زيارة معسكر الزمالك المقام حالياً فى برج العرب، وذلك قبل مغادرته القاهرة، حيث يتواجد المثلوثى فى مصر منذ أمس لإتمام انتقاله للزمالك، حسبما أكدت تقارير تونسية، وأضاف المصدر أن المثلوثى سيزور المعسكر للتعرف على زملائه الجدد وكذلك لزيارة صديقه فرجانى ساسى لاعب وسط الزمالك والمنتخب التونسي. بيراميدز يتعادل المقاصة 2 / 2 وديا استعدادًا لعودة الدورى تعادل فريقا بيراميدز ومصر المقاصة بهدفين لكل منهما في المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين باستاد الدفاع الجوي، في إطار التحضير لاستئناف مباريات الدوري الممتاز، حيث تعتبر الودية الأولى لبيراميدز في برنامج إعداده.

الزمالك يواجه وادى دجلة يوم 26 يوليو فى ملعب ميت عقبة