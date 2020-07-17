شكرا لقرائتكم خبر عن شبانة في لايف الخليج 365: بيراميدز يشترط الحصول على 50 مليون جنيه لبيع ثلاثة لاعبين للزمالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامي محمد شبانة عن أن إدارة بيراميدز اشترطت الحصول على مبلغ 50 مليون جنيه بالإضافة لضم محمد عبد الغني، للموافقة على بيع الثلاثي نبيل عماد دونجا ورجب بكار وعبد الله بكري للزمالك.
وأكد شبانة أن بيراميدز يرغب في بيع دونجا مقابل 30 مليون جنيه، فيما سيتم الموافقة على بيع رجب بكار وعبد بكري مقابل 10 ملايين جنيه لكل منهما، على أن يتم خصم قيمة شراء محمد عبد الغني من اجمال صفقة الثلاثي.
الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضا أزمات اللاعبين مع أنديتهم.
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