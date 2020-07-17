شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور لـ شيكابالا: بتتريق على الكابتن التاريخي للزمالك.. شكرًا لأخويا الصغير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "شكرًا لأخويا الصغير أنا لم أتحدث عن شيكابالا ولا أعرف لماذا يتحدث عني"، كلمات عتاب وجهها الإعلامى خالد الغندور لاعب الزمالك السابق ، إلى محمود عبد الرازق شيكابالا بعد أن نشر اللاعب عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "الساعة 11 ونص ومفيش بندق هآكل فسدق"، ردًا على انتقاد الغندور خلال برنامج زملكاوى الذى يقدمه على قناة النادى، لنجوم الفريق بالظهور عبر القنوات الفضائية الأخرى بعيدًا عن قناة الزمالك.

وقال الغندور خلال برنامج زملكاوي علي قناة الزمالك: "بيتريق على الكابتن التاريخي لفريق الزمالك، وشكرا لأخويا الصغير شيكابالا".

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أضاف الغندور: "نفسى أشوف نجوم الزمالك شيكابالا وطارق حامد وساسى وبن شرقى وغيرهم على قناة الزمالك لأنها سندهم الحقيقى والجمهور بيبقى سعيد لما يشوفهم على القناة".

وواصل:" ليس بالضرورة أن يكون ظهور نجوم الزمالك معي ولكن مع باقي الإعلاميين والبرامج في قناة نادي الزمالك ولا أريد أن أثير أي مشكلة أو أزمة مع أي شخص فما بالكم بلاعبي نادى الزمالك".

كان محمود عبد الرازق شيكابالاً، صانع ألعاب الزمالك، ظهر بفيديو من داخل معسكر فريقه ببرج العرب، مؤكدًا أنه متواجد بالمعسكر ولن يخرج لأى برنامج فضائى قائلاً: "مفيش بندق هاكل فستق"، فى ظل رغبة اللاعب فى عدم الظهور الإعلامى على أى قناة فى الوقت الحالي، وتفضيله التركيز مع الفريق للعودة لفورمة المباريات، خاصة أن الأبيض مقبل على عدد من المباريات المهمة مع عودة النشاط الرياضى، على رأسها لقاء الرجاء البيضاوى المغربى فى الدورى قبل النهائى لدورى أبطال أفريقيا والذى يبحث فيه مسئولو الاتحاد الأفريقى عن ملعب لإقامته بعد اعتذار الكاميرون عن استضافته بسبب وباء كورونا القاتل الذى ضرب العالم منذ بداية العام الجارى.