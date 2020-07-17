شكرا لقرائتكم خبر عن فتح الله يعدد مكاسب ودية المقاصة.. ويكشف سبب غياب ثلاثي بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
قال محمود فتح الله مدرب فريق نادي بيراميدز إن المباراة الودية التي خاضها الفريق أمام مصر المقاصة حققت المطلوب منها وخرج الجهاز الفني بالعديد من المكاسب المهمة بعيدًا عن النتيجة التي انتهى عليها اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، وأوضح فتح الله أن التجربة كانت جيدة واطمأن خلالها الجهاز الفني على أغلب اللاعبين خاصة أنها أول لقاء ودي بعد ٤ أشهر من التوقف والراحة الإجبارية بسبب فيروس كورونا، وحصل اللاعبون على إحساس المباريات مجددًا بعد طول غياب والجهاز الفني سعيد للغاية بتعطش اللاعبين للكرة وعودة النشاط من جديد.
وكشف فتح الله عن السر وراء غياب الثلاثي محمد فاروق وجون أنطوي وإيريك تراوري عن ودية المقاصة موضحًا أن الثلاثي يعاني من إجهاد بسيط وفضل الجهاز الفني عدم الدفع بهم ولكن الثلاثي سيكون جاهزًا للمشاركة بشكل طبيعي يداية من الاثنين المقبل في معسكر برج العرب بالإسكندرية.
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