شكرا لقرائتكم خبر عن شبانه في لايف ”الخليج 365”: "اتحاد الكرة يكذب محامي الزمالك في قضية "القرن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامي محمد شبانه في لايف ”الخليج 365” عن أن مسئولي اتحاد الكرة أكدو أن نادي الزمالك لم يرسل ملف قضية نادي القرن الي الجبلاية اليوم كما صرح محمد بيومي محامي النادي الأبيض في قضية نادي القرن، والذي أكد أن الملف تم تسليمه لاتحاد الكرة في العاشرة صباح اليوم تمهيدًا لتقديمه إلى "كاف" والمحكمة الرياضية الدولية .

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تابع شبانه عبر برنامج "مع شبانه" على صفحات ”الخليج 365” أن مسئولي اتحاد الكرة أكدو أنه في حالة وصول شكوي نادي الزمالك للجبلاية سيتم عرضها علي اللجنة القانونية بالجبلاية لمراجعة صحة الإجراءات وتصعيدها مباشرة الي "كاف" بناء علي طلب الأبيض، ولكن إلى الآن لم يصل أي مخاطبات.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس ، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضاً أزمات اللاعبين مع أنديتهم ، وكل جديد فى الوسط الرياضي ، ويتناول برنامج "مع شبانة" على صفحات ”الخليج 365” جميع الملفات والقضايا الرياضية على الساحة الكروية، وأهمها استئناف بطولة الدورى واستعداد الأندية للمباريات الودية قبل عودة النشاط و أيضا الملاعب التي ستقام عليها مباريات الدوري ، وانتخابات اتحاد الكرة والبنود الحائرة فى اللائحة الجديدة للجبلاية.