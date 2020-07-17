شكرا لقرائتكم خبر عن شبانه في لايف ”الخليج 365”: صفقة رمضان تتعقد ومارسيلو والشيخ يرفضان المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامي محمد شبانه عن أن مفاوضات الأهلي مع هيدرسيفيلد الإنجليزي ازدادت تعقيدًا والخاصة بشراء الفريق الأحمر لرمضان صبحي بشكل نهائي في ظل تمسك الجانب الإنجليزي بالحصول على 7 ملايين إسترليني بينما رصد الأهلي حتى الآن 3 ملايين فقط.

وأكد الإعلامي محمد شبانه أن الأهلي يعول على ضعف العروض الأخرى التي ستصل هيدرسيفيلد من أندية أخري بخصوص رمضان صبحي، وهو الأمر الذي سيجبر النادي الإنجليزي في وقتها على تخفيض طلباته بشأن الصفقة.

وأضاف شبانة في لايف ”الخليج 365” أن الثنائي أحمد الشيخ وحسين السيد مارسيلو رفضا الانتقال للمقاولون العرب على سبيل الإعارة حيث يتمسك أحمد الشيخ باللعب لبيراميدز حال رحيله عن الأهلي بينما يرغب مارسيلو في اللعب خارج مصر خلال المرحلة المقبلة.

Advertisements

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضا أزمات اللاعبين مع أنديتهم.

لمتابعة حلقة مع شبانة كاملة على الرابط التالى