المدير الفني لـ بيراميدز: ودية المقاصة حققت الهدف..ونسعى للتتويج بالكونفدرالية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أشاد الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز بالمباراة الودية التي خاضها الفريق أمام مصر المقاصة بملعب الدفاع الجوي استعدادًا لاستئناف مباريات الدوري الممتاز وانتهت بالتعادل بهدفين لكل منهما، وأوضح تشاتشيتش أن المباراة حققت الهدف والغرض الرئيسي منها وهو تجهيز اللاعبين ومنح الفرصة للجميع وهو ما حدث خاصة أن أغلب قوام الفريق شارك في اللقاء الودي، موضحًا أن المباراة كانت قوية وبمثابة استعداد جيد للدوري.
واعترف المدرب الكرواتي بحدوث بعض الأخطاء في المباراة الودية ولكنها أمر طبيعي خاصة في ظل طول فترة التوقف بسبب فيروس كورونا بجانب أن الجهاز الفني يعمل على تلافي تلك الأخطاء، مشددًا على أن النتيجة غير مهمة على الإطلاق في اللقاءات التي يستعد الفريق من خلالها لاستئناف الدوري.
المدرب قال إن الجهاز سيخوض كذلك مباراتين وديتين بخلاف المقاصة حيث يواجه الزمالك والمصري يومي 23 و26 يوليو الجاري بالإسكندرية، ومن المنتظر أن تكون هناك مباراة ودية رابعة في القاهرة جارٍ تحديد طرفها الثاني، قبل عودة عجلة الدوري للدوران مجددا يوم 6 أغسطس المقبل، كاشفا عن أن مباراة الزمالك المقبلة ستشهد الدفع بعناصر ووجوه مختلفة لرغبته في تجربة جميع اللاعبين ومنحهم الفرصة للمشاركة والتحضير لاستئناف الدوري.
وحول قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، بإقامة مباريات الأدوار النهائية لكأس الكونفدرالية الأفريقية في المغرب من دور واحد بدلا من الذهاب والإياب أوضح تشاتشيتش أنه لا يمتلك التعليق على الأمر لأن القرار بات نهائيا وهو اللعب في المغرب وعليه أن يركز في الإعداد القوي للبطولة التي يضع التتويج بلقبها هدفا له، وينتظر تحديد الاتحاد الأفريقي لمواعيد المباريات ليضع خطة الإعداد المناسبة.
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