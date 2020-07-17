شكرا لقرائتكم خبر عن إسماعيل يوسف: كنت أضرب عن الطعام قبل مباريات الزمالك المهمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادى الزمالك عن أنه كان يقاطع الطعام ويضرب عنه قبل مبارياته مع الفريق بعدة أيام، ويقتصر على تناول العصائر والمشروبات وكذلك تناول الفاكهة ، وبعد المباراة يتناول الطعام كيفما يشاء، خاصة أنه كان يأكل بكميات كبيرة قبل المباراة بأيام، وبعد ذلك يقاطع الطعام، لحين خوض المواجهة.

وقال تيجانا عبر برنامج زملكاوى الذى يذاع على قناة نادي الزمالك: "مش باكل قبل الماتشات المهمة، اشرب عصائر بس وفواكه، بعد الماتش أكل براحتى، لأنى كنت بشحن نفسى قبل الماتش بأيام "

وبالحديث عن اللاعبين المعاصرين له في الملاعب أكد إسماعيل يوسف أن حمادة عبد الطيف، وعفت نصار لاعبين كبار كانوا يريحوه في الملاعب ولا يتعبوه، بل كانوا يبذلون أقصى مالديهم فهم لاعبون كبار، لذلك لم يتعبوه في المباريات .

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حضر الثنائى علاء مقلد وإسماعيل يوسف عضوا مجلس إدارة نادى الزمالك ممثلين عن القلعة البيضاء فى اجتماع اتحاد الكرة مع الأندية، لمناقشة عدة قضايا رياضية، منها إجراءات عودة مسابقة الدورى الممتاز وبنود لائحة اتحاد الكرة الجديد.

خاض الزمالك مرانه المسائي ضمن معسكر الفريق المقام ببرج العرب حيث اشتملت بداية المران على تدريبات بدنية تحت إشراف الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الذي حرص على متابعة البرنامج البدني وتنفيذ اللاعبين له ثم تضمن الجزء الثاني من المران التركيز فيه على الجمل الفنية والتحرك بدون كرة واختتم بتقسيمة في وسط الملعب بمشاركة جميع اللاعبين.

ويتواجد الزمالك حاليًا فى معسكر بمدينة برج العرب، منذ الخميس الماضى حيث يأتى ذلك المعسكر ضمن تحضيرات الفريق لعودة المنافسات الكروية خلال المرحلة المقبلة بصورة رسمية حيث سيخوض الفريق الأبيض سلسلة من المباريات الودية خلال المرحلة المقبلة ومن المقرر أن يخوض الزمالك 5 مباريات ودية مع كل من سموحة ووادى دجلة وطلائع الجيش وبيراميدز وأسوان، استعدادًا لعودة المنافسات الكروية خلال المرحلة المقبلة بعد استئناف الفريق الأبيض لتدريباته يوم الخميس الماضى، وحدد الجهاز الفني يوم 19 يوليو موعدا لمباراة سموحة ويوم 22 يوليو الجاري موعدًا لمباراة طلائع الجيش ويوم 23 من الشهر نفسه لمباراة بيراميدز ويوم 26 من الشهر ذاته مع وادى دجلة على أن يلتقى الأبيض نظيره أسوان يوم 29 من شهر يوليو الجارى.