شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار نادى الزمالك اليوم الخميس 16 / 7 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الخميس الموافق 16 / 7 / 2020 العديد من الأخبار المهمة والتى يأتى على رأسها الاستقرار على خوض مواجهة ودية مع وادى دجلة خلال الفترة المقبلة ضمن التحضيرات لعودة المنافسات الكروية.

الزمالك يواجه وادى دجلة يوم 26 يوليو فى ملعب ميت عقبة

اتفق مسئولو الزمالك مع وادى دجلة على إقامة مباراة ودية بين الفريقين، يوم 26 من شهر يوليو المقبل، على ملعب النادى الأبيض فى قلعة ميت عقبة، وذلك ضمن تحضيرات الفريقان لعودة المنافسات الكروية خلال المرحلة المقبلة بصورة رسمية حيث سيخوض الفريق الأبيض سلسلة من المباريات الودية خلال المرحلة المقبلة. وبذلك يخوض الزمالك 5 مباريات ودية مع كل من سموحة ووادى دجلة وطلائع الجيش وبيراميدز وأسوان، استعدادا لعودة المنافسات الكروية خلال المرحلة المقبلة بعد استئناف الفريق الأبيض لتدريباته يوم الخميس الماضى، وحدد الجهاز الفني يوم 19 يوليو موعدا لمباراة سموحة ويوم 22 يوليو الجاري موعدا لمباراة طلائع الجيش ويوم 23 من الشهر نفسه لمباراة بيراميدز ويوم 26 من الشهر ذاته مع وادى دجلة على أن يلتقى الأبيض نظيره أسوان يوم 29 من شهر يوليو، وذلك بعدما انطلق معسكر الزمالك يوم الخميس الماضي ببرج العرب استعدادا لعودة المنافسات الكروية.

برنامج غذائى جديد للزمالك بعد أسبوع من معسكر برج العرب

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وضع الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، برنامجا غذائيا جديدا للاعبى الفريق، يتم تطبيقه بداية من غد، وذلك عقب إجراء قياسات الوزن والقياسات البدنية قبل مران اليوم المسائي، ويهدف كارتيرون لتقليل أوزان اللاعبين والوصول إلى مستوى فنى وبدنى مناسب قبل استئناف مباريات الدورى ومباراة الرجاء المغربي، فى الوقت الذى أشاد فيه كارتيرون بالتزام لاعبى الزمالك فى المعسكر، وهو الأمر الذى سيعود بفائدة فنية على الفريق فى المباريات الرسمية المقبلة.

يدرس الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك منح الفرصة لأحمد عيد الظهير الأيمن لفريق الشباب بالنادي أمام سموحة في الودية المقرر لها الأحد المقبل ضمن الوديات التي يخوضها الزمالك في معسكر برج العرب استعدادا لاستئناف الدوري ومباراة الرجاء في دوري أبطال افريقيا، حيث يرغب كارتيرون في منح الفرصة لأحمد عيد في الجبهة اليمني بدلا من حازم إمام ، لاختبار اللاعب عقب العودة من فترة التوقف الطويلة بسبب فيروس كورونا.

كارتيرون يكتفى بتدريب بدنى للزمالك فى معسكر برج العرب

اكتفى الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القم بنادى الزمالك، بمران بدنى صباح اليوم للاعبى الفريق فى معسكر برج العرب المقام حاليا استعدادا لاستئناف الدورى والمقرر له أغسطس المقبل وكذلك مباراة الرجاء فى الدور قبل النهائى لدورى أبطال أفريقيا والمقرر له منتصف سبتمبر المقبل، ومن المقرر أن يخوض الفريق مرانا بالكرة مساء اليوم عبارة عن تقسيمة، بينما يعقد كارتيرون محاضرة مع اللاعبين قبل المران المسائي.