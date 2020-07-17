شكرا لقرائتكم خبر عن قبل انضمام المثلوثي.. ماذا قدم اللاعبون التوانسة مع الزمالك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم التونسي حمزة المثلوثي لصفوف الفريق الأبيض في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع ناديه السابق الصفاقسي التونسي، حيث وقع اللاعب على عقود انضمامه للفريق الأبيض لمدة 3 مواسم بقيمة مليون و800 ألف دولار، بواقع 500 ألف دولار في الموسم الأول و600 في الموسم الثاني و700 ألف دولار في الموسم الثالث.

وسبق المثلوثي 4 لاعبين توانسة دافعوا عن ألوان الزمالك منهم من حقق مستويات قوية ومنهم من لم تكن له بصمة قوية مع الفارس الأبيض، ولم يمكث كثيرًا ليرحل عن الدوري المصري ويعود أدراجه حيث كان للعب في الدوري التونسي.

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وأكد مصدر مقرب من التونسي حمزة المثلوثي لاعب الصفاقسي التونسي أن الأخير يدرس زيارة معسكر الزمالك المقام حاليا في برج العرب، وذلك قبل مغادرته القاهرة، حيث يتواجد المثلوثي في مصر من الأمس لاتمام انتقاله للزمالك حسبما أكدت تقارير تونسية ، فيما أضاف المصدر ان المثلوثي سيزور المعسكر للتعرف علي زملاءه الجدد وكذلك لزيارة صديقه فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك والمنتخب التونسي.

من ناحية آخري تحركت الأحداث سريعا داخل نادى الزمالك، وتحديدا فريق الكرة الأول، بمجرد عودة الفريق للتدريبات، استعدادا لاستئناف مسابقة الدورى وكذلك مباراة الرجاء المغربى فى الدور قبل النهائى لدورى ابطال افريقيا والمقرر لها منتصف سبتمبر المقبل، وفى التقرير التالى نستعرض أهم الأحداث التى وقعت داخل الزمالك خلال الـ 48 ساعة الماضية، وتحديدا بشأن لاعبى شمال أفريقيا المحترفين فى الزمالك، وهم التونسى فرجانى ساسى والمغربيان اشرف بن شرقى ومحمد أوناجم بالإضافة الى لاعب الزمالك الجديد حمزة المثلوثى قائد الصفاقسى التونسى السابق.

وصل التونسى حمزة المثلوثي الظهير الأيمن للصفاقسى التونسى إلى القاهرة لإنهاء إجراءات انضمامه للزمالك بداية من الموسم المقبل، عقب انتهاء تعاقده مع فريقه، على أن يخضع اللاعب للكشف الطبى خلال الساعات المقبلة، قبل الإعلان الرسمى عن الصفقة، وسيغادر بعدها المثلوثى القاهرة متوجها إلى بلاده لإنهاء متعلقاته على أن يعود للانتظام فى تدريبات الزمالك فى اقرب وقت.