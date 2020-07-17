أخبار النادى الاهلى اليوم الخميس 16/ 7 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادى الأهلى اليوم الخميس 16 / 7 / 2020 العديد من الأخبار المهمة أبرزها، الأهلي يعيد فتح ملف الصفقة الأفريقية من جديد

الأهلي يعيد فتح ملف الصفقة الأفريقية من جديد

أعاد النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب فتح خط اتصال مع اللاعب جاكسون موليكا نجم الفريق الكروي الأول بنادي مازيمبي الكونغولي وسط رغبة شديدة من المارد الأحمر في الحصول على خدمات اللاعب الشاب.

شاهد كهربا ومعلول يسجلان فى تراى ماتش الأهلي بالتتش

اطمأن الجهاز الفنى للأهلى، بقيادة رينيه فايلر، على جاهزية لاعبيه خلال المباراة الودية (التراى ماتش) التى أقيمت صباح اليوم، الخميس، على ملعب التتش، وشهدت المباراة مشاركة حمدي فتحي بعد تعافيه من إصابة الركبة التى تعرض لها خلال مشاركته بأحد تدريبات المنتخب الوطنى الأول قبل عدة أشهر، ونفذ اللاعب برنامجا علاجيا وتأهيليا كاملا طوال الشهور الماضية قبل عودته إلى التدريبات الجماعية ومشاركته اليوم فى التراى ماتش الذى أقامه الجهاز الفنى للاطمئنان على جاهزية اللاعبين.

أزارو يحرم جناح الأهلي من الاحتراف بالدوري السعودي

تبخرت أحلام محمد شريف جناح النادي الأهلي المعار لإنبي في الاحتراف بالدوري السعودي رغم دخول نادي الاتفاق السعودي في مفاوضات لضمه في وقت سابق سواء بشرائه نهائيًا أو إستعارته بداية من الموسم المقبل. Advertisements

نجم أندرلخت البلجيكي بديل حسام عاشور في الأهلي

استقر مسئولو النادي الأهلي على بديل حسام عاشور لاعب وسط الملعب المدافع الراحل عن الفريق خلال الموسم الكروي الجاري، لتعويض غيابه، حيث جدد الفريق الأحمر طلبه في التعاقد مع لاعب وسط فريق أندرلخت البلجيكي، اليوم الخميس، وسط رغبة الأهلي في التعاقد مع موكله، خلال الفترة المقبلة.

لجنة التخطيط بالأهلي تعقد اجتماعاً مهماً مع فايلر الأسبوع المقبل

تعقد لجنة التخطيط للكرة بالأهلى جلسة الأسبوع المقبل مع السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق، لمناقشة عدة أمور خاصة بالفريق قبل عودة الدورى، خاصة أن هناك العديد من القضايا الكروية التى فرضت نفسها على سطح الأحداث الكروية بالفريق، وفى مقدمتها صفقات الصيف وكذلك اللاعبين المُعارين وغيرها من الملفات التى تحتاج لحسم من جانب المدير الفنى وسيتم مناقشته فيها من قبل لجنة التخطيط التى يترأسها محسن صالح وتضم فى عضويتها كلاً من زكريا ناصف وخالد بيبو.