شكرا لقرائتكم خبر عن المصارعة يعقم الاتحاد بعد اشتباه إصابات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام اتحاد المصارعة برئاسة عصام نوار بتعقيم مقر الاتحاد بالمطهرات والمواد المعقمة بعد الاشتباه باصابة عدد من موظفي الاتحاد بفيروس كورونا، حيث ظهرت أعراض الفيروس على 5 موظفين بالاتحاد بنسب متفاوتة، وقام الموظفون ممن ظهرت عليهم الأعراض بإخطار الاتحاد بحالتهم الصحية لاتخاذ اللازم، حيث خضعوا لمسحات إرشادية تظهر سلامتهم من الفيروس أو حاجتهم لعمل المسحة الخاصة بكورونا.

وأضاف الاتحاد بعض التخصصات فى اللجنة الطبية بالاتحاد لمواجهة كورونا، حيث إن هناك لجنة طبية باتحاد المصارعة، لكن سيتم زيادة التخصصات المتعلقة بأعراض فيروس كورونا، حتى تكون اللجنة الطبية شاملة وقادرة على مواجهة الفيروس.

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وتعقد اللجنة الطبية باتحاد المصارعة برئاسة مجدى الصباغ اجتماعات مع نظيرتها بالاتحاد الدولى لمناقشة الإجراءات والتعليمات المقرر تطبيقها مع عودة النشاط، خاصة أن المصارعة من الألعاب التلامسية.

كان الاتحاد الدولى للمصارعة إلغاء بطولات العالم للناشئين وتحت 15 سنة هذا العام بسبب فيروس كورونا، كما قرر الاتحاد الدولى للعبة إلغاء بطولة كأس العالم لعامى 2021/2020 لنفس السبب للحفاظ على لاعبى الدول المختلفة المقرر مشاركتها فى تلك البطولات، مقابل الموافقة على عودة بطولات الناشئين والشباب القارية خلال الفترة من 1 سبتمبر إلى 1 أكتوبر.

وكان الاتحاد الدولى للمصارعة قرر تعليق جميع البطولات الدولية إلى 1 سبتمبر المقبل، وذلك خلال اجتماع المكتب التنفيذى للاتحاد الدولى للعبة، والذى شهد التصويت على عدة قرارات وتعديلات لبطولات عامى 2020/2021.