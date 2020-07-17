شكرا لقرائتكم خبر عن شبانة فى لايف ”الخليج 365”: الزمالك يُغلق قضية فيريرا بدفع 400 ألف دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الإعلامى محمد شبانة، أن إدارة نادى الزمالك قامت بتحويل 400 ألف دولار إلى البرتغالي فيريرا المدير الفني الأسبق للفريق بعد إلزام الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" للنادى الأبيض بسداد تلك القيمة المالية إلى المدرب البرتغالى.

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وتابع "شبانة" فى برنامجه "مع شبانة" المذاع على صفحات ”الخليج 365”، أن إدارة نادى الزمالك قامت بسداد تلك المستحقات لتنجح فى إغلاق القضية وذلك لتجنب أية عقوبات على الفريق من قبل لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم.

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الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الثامنة مساءً بدلا من الخامسة مساء، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضاً أزمات اللاعبين مع أنديتهم، وكل جديد فى الوسط الرياضى .

ويتناول برنامج "مع شبانة" على صفحات ”الخليج 365” جميع الملفات والقضايا الرياضية على الساحة الكروية، وأهمها استئناف بطولة الدورى واستعداد الأندية للمباريات الودية قبل عودة النشاط و أيضا الملاعب التى ستقام عليها مباريات الدورى، وانتخابات اتحاد الكرة والبنود الحائرة فى اللائحة الجديدة للجبلاية.