شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائى الزمالك يستعدان للدورى في حمام السباحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر إمام عاشور لاعب فريق الزمالك صورة تجمعه مع إسلام جابر زميله بالفريق أثناء تواجدهما في حمام السباحة على هامش المعسكر الذى يقيمه الأبيض ببرج العرب بالإسكندرية استعدادًا لاستئناف الدورى، وعلق إمام على الصورة بوضع قلب وكتابة "أخويا"، حيث اعتاد لاعبى الزمالك نشر الصور على حمام السباحة، سواء بشكل فردى أو بالثنائيات، مثل محمود حمدى الونش ومحمد عبد الغنى، ومحمد صبحى مع جنش، وغيرهم .

اتفق مسئولو الزمالك مع وادى دجلة على إقامة مباراة ودية بين الفريقين، يوم 26 من شهر يوليو المقبل، على ملعب النادى الأبيض فى قلعة ميت عقبة، وذلك ضمن تحضيرات الفريقين لعودة المنافسات الكروية خلال المرحلة المقبلة بصورة رسمية حيث سيخوض الفريق الأبيض سلسلة من المباريات الودية خلال المرحلة المقبلة.

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وأشاد الجهاز الفنى لفريق الزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق بالمستوى البدنى لعدد كبير من اللاعبين فى المعسكر الذى سينتهى يوم 23 من شهر يوليو الجارى وأبدى الجهاز الفني للزمالك بقيادة كارتيرون اطمئنانه على قدرة اللاعبين على العودة لمستواهم الفني والبدني في أسرع وقت، مشيدًا بفكرة إقامة معسكر مغلق للفريق للحفاظ على تركيز اللاعبين وضمان سلامتهم عقب سلبية مسحات كورونا التي خضع لها اللاعبون.